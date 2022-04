Nieuwe Range Rover Sport bijna klaar voor onthulling

De nieuwe Range Rover werd afgelopen najaar gepresenteerd en nu is het wachten natuurlijk nog op de Range Rover Sport. Lang hoeven we echter niet meer te wachten, want Land Rover kondigt aan dat het op 10 mei zover is. Dan onthullen de Britten de derde generatie van de Range Rover Sport. Op bovenstaande teaserfoto krijgen we al een glimp van de auto te zien, maar veel wijzer worden we er niet van. Gelukkig is de Range Rover Sport al meermaals als gecamoufleerd prototype vastgelegd.

De laatste keer dat we de Range Rover Sport in beeld kregen, was goed te zien dat hij opnieuw goed te onderscheiden is van de reguliere Range Rover. De Range Rover Sport krijgt weer een schuiner liggende achterruit, maar er gebeurt meer opvallends aan de achterzijde. Waar de Range Rover verticaal georiënteerde achterlichten heeft, doet de Range Rover Sport het met horizontale exemplaren. Verder oogt het ontwerp duidelijk als een stevige evolutie van wat we kennen, net als bij de Range Rover het geval was.

Net als de tweede generatie deelt de Range Rover Sport wederom zijn basis met de Range Rover. Dat betekent mogelijk dat er op den duur een elektrische versie van komt. Je mag in ieder geval rekenen op plug-in hybride aandrijflijnen en uiteraard weer een machtige SVR. Die krijgt dan hoogstwaarschijnlijk de 4,4-liter V8 in zijn neus die je ook in de Range Rover aantreft. Een krachtbron die in de Range Rover goed is voor 530 pk vermogen en 750 Nm koppel. Ongetwijfeld wordt die motor nog wel wat gekieteld voor de SVR, want de uitgaande Range Rover Sport kan 575 pk aan vermogen aanspreken.