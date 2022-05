Nieuwe Porsche Panamera de Nürburgring op

De in 2016 geïntroduceerde tweede generatie van de Porsche Panamera werd in 2020 eens goed tegen het licht gehouden en krijgt waarschijnlijk dit jaar nog een subtiele modeljaarupdate. Is daarmee het hele verhaal verteld? Nou, nee. De derde generatie van de Panamera staat al in de ontwikkelingskamers. Dat niet alleen, hij dook in februari al eens op in de kou van het hoge noorden. Een behoorlijk vergelijkbaar prototype is nu gespot op de Nordschleife, want uiteraard moet de vierdeurs ook bij het stevigere bochtenwerk weer zijn mannetje kunnen staan.

Dat het om een nieuwe Panamera gaat, is op het eerste gezicht niet zichtbaar. Als we inzoomen op de details, zien we dat er wel degelijk wat opvallende uiterlijke wijzigingen zijn. Zo is de vorm van de koplampen wat anders dan we gewend zijn. Aan de bovenkant is de vorm een stukje hoekiger dan bij de huidige Panamera. Ook doet de lichtsignatuur enigszins denken aan die van de Taycan. In de motorkap zitten bovendien wat scherpere vouwen en ook lijkt de nieuwe Panamera een wat spitser gevormde voorbumper te krijgen.

Aan de achterkant springen de wijzigingen wat meer in het oog. De nieuwe Porsche Panamera krijgt beduidend plattere achterlicht achterlichten, die over de hele breedte van de kont visueel aan elkaar verbonden zijn met een zwart vlak. Mogelijk zit daar, net als bij de huidige Panamera, ook weer een lijn ledverlichting over de hele breedte.

Op technisch vlak is het nog even koffiedikkijken, maar reken erop dat Porsche hier een redelijk vergelijkbare aanpak volgt als bij de huidige Panamera. Dat betekent dat je in ieder geval mag rekenen op beresterke plug-in hybrides. De huidige Panamera is er als 462 pk sterke E-Hybrid en de 560 pk sterke 4S E-Hybrid. Dat zijn vaianten die behalve een 2,9-liter biturbo V6 ook nog een elektromotor aan boord hebben. De absolute knaller is de Panamera Turbo S E-Hybrid, die dankzij een 4,4-liter V8 en elektromotor een systeemvermogen van maar liefst 700 pk kan aanspreken. Wie liever zonder elektrokracht aan de slag gaat, krijgt waarschijnlijk weer versies voorgeschoteld die het enkel met de V6 of V8 doen.