Nieuwe generatie Porsche Panamera onderweg

De huidige tweede generatie Porsche Panamera is alweer sinds eind 2016 op de markt. In 2020 kreeg het model een facelift, wat erop wijst dat er inmiddels langzaam aan weer een nieuwe generatie zit aan te komen. Van de eerste generatie Panamera draaide de facelift immers ook drie jaar mee. Waar de eerste en tweede generatie Panamera behoorlijk van elkaar verschillen als het om het silhouet en de raamlijn gaat, lijkt Porsche voor de op stapel staande derde generatie wat behoudender te werk te gaan. Met een snelle blik lijkt het prototype namelijk sterk op het huidige model, maar toch zijn er wel enkele verschillen te zien.

Om te beginnen zijn er de koplampen. Nog steeds heeft iedere koplampunit vier ledjes, maar in plaats van rond zijn deze nu à la de Taycan rechthoekig. Het prototype van de volledig elektrische Macan had ook dergelijke koplampen, dus het is goed denkbaar dat dit het nieuwe familiegezicht van Porsche wordt. Verder lijken de koplampunits iets smaller te worden dan die van de huidige Panamera. Dat geldt ook voor de achterlichten. Het is niet goed te zien of dat een doorlopende ledbalk wordt, maar in ieder geval lijken de achterlichten smaller dan nu het geval is. Verder plakt Porsche een stuk van de achterste zijruitjes af, wat erop duidt dat de Panamera mogelijk een iets andere raamlijn krijgt.

Het is nog niet zeker welke aandrijflijnen de nieuwe Panamera krijgt, maar het ligt voor de hand dat Porsche de nadruk legt op een breed aanbod aan plug-in hybride aandrijflijnen. Dat is bij het huidige model ook al het geval, met de 700 pk sterke Turbo S E-Hybrid als rangetopper. We verwachten dat Porsche de nieuwe Panamera pas over een tijd onthult, want onlangs werd ook nog een milder bijgeschaafd model gespot, die mogelijk wijst op een modeljaarupdate. Gezien dat laatste zou het goed kunnen dat de nieuwe Panamera pas in 2024 het levenslicht ziet.