Nieuwe Porsche Cayenne lijkt vanbinnen op Taycan

De Porsche Cayenne krijgt een forse facelift en de beelden van het interieur kunnen we nu laten zien. Er is veel van de Taycan in te herkennen.

De huidige generatie van de Porsche Cayenne gaat alweer zes jaar mee, normaal gesproken kunnen we dan voorzichtig naar een volledig nieuwe variant uitkijken. Maar deze derde generatie krijgt in plaats daarvan een stevige facelift. Dit heeft alles te maken met de vierde generatie die volledig elektrisch wordt. Dit duurt echter zeker tot 2025-26, dus moet de huidige editie nog even mee, met enkele forse updates. Hoe de buitenkant eruit gaat zien, en wat er onder de motorkap verandert, wordt pas volgende maand bekend, maar we kunnen al wel foto's laten zien van het interieur.

Het is duidelijk dat de Cayenne de stijl van de Taycan achterna gaat. We zien een vergelijkbaar gekromd scherm waar vijf verschillende klokken alle informatie die je maar kunt wensen weergeven. Het scherm zweeft niet als in de Taycan, maar zit in het dashboard verzonken. Rechts daarvan zit de bediening van de automaat, ook dit kennen we van de Taycan. De pook verdwijnt daarmee van de middentunnel waar meer ruimte overblijft voor onder meer de bekerhouders. Het nieuwe sportstuurtje kennen we uit de huidige 911, de bekende knopje voor de rij-modi is nu standaard. Het nieuwste Porsche Communication Management (PCM) met touchscreen vinden we op de middenconsole, maar interessanter is het (optionele) display voor de passagier. Die kan hier allerhande informatie tonen over de auto, maar naar wens ook streamingdiensten en video's laten zien. Ideaal voor lange ritten. Uiteraard mag de bestuurder geen afleiding krijgen, dus zit er folie overheen die het onmogelijk maakt het scherm te bekijken als je achter het stuur zit. Gerustellende gedachte: bij stilstand kan je via de middenconsole alle streamingdiensten bekijhken. Volgens Porsche is dit soort multimediadiensten een harde eis van klanten in opkomende markten als China.

De rest van de cockpit is mooi mee-geëvolueerd en is wat horizontaler gemaakt. Usb-aansluitingen werden vervangen door een usb-c-variant en er is nu een gekoeld vak om je smartphone op te laten zodat dit extra efficiënt gebeurt. Toch fijn.