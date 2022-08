Nieuwe Porsche 911 GT3 RS: extremer dan ooit

Heel even mocht de Porsche 911 GT3 zich de koning van het 911-gamma noemen. Die al zeer heftige 911 moet nu zijn meerdere erkennen in deze splinternieuwe Porsche 911 GT3 RS. Inderdaad: met RS-toevoeging. Dat uit zich niet alleen in meer vermogen, maar ook in bijna krankzinnig spoilerwerk dat de auto tegen de weg drukt als een zwerfkei in het keileem.

Highlights

525 pk uit turboloze 4.0 zescilinder boxermotor

Altijd met PDK-automaat

Tweemaal zoveel downforce als vorige 911 GT3

Aerodynamica voorop, achterspoiler tot boven de dakrand

Van de huidige in 2019 gepresenteerde generatie Porsche 911 was de 510 pk sterke GT3 tot op heden het topmodel en daarmee het sportiefste lid van de 911-familie. Sportiefste, in rechte lijn echter niet de snelste. Zo stampen de 911 Turbo en Turbo S achtereenvolgens namelijk 581 pk en 650 pk naar de wielen. De 911 GT3 mocht zich met zijn atmosferische en dus turboloze 4.0 zescilinder boxermotor en met tal van uit de racerij afkomstige hardware het meest dynamische model noemen. De 911 GT3 wordt nu echter van de troon gestoten door deze splinternieuwe en nog meer hardcore 911 GT3 RS.

Traditiegetrouw is de GT3 die de Rennsport-kuur heeft ondergaan de overtreffende trap van de 911 GT3. In zekere zin is het een circuitauto waarmee je gewoon de openbare weg op mag. Natuurlijk is de nieuwe GT3 RS een tandje sterker dan de 'reguliere' GT3, al valt de vermogenswinst relatief mee. De nieuwe Porsche 911 GT3 RS heeft dezelfde 4.0 zescilinder boxermotor als de GT3. Het betreft een machine die is afgeleid van de zescilinder die ook in de 911 GT3 R Endurance-circuitauto ligt. In de GT3 RS is die krachtcentrale dankzij onder meer nieuwe nokkenassen 525 pk sterk. De vorige 911 GT3 RS schopte het tot 520 pk. De tot de komst van de nieuwe 911 GT2 en GT2 RS nieuwe koning van de 911-familie sprint daarmee in 3,2 seconden naar de 100 km/h.

Pizza

Nog meer dan bij de 911 GT3 zonder RS-toevoeging staan zo hoog mogelijke prestaties bovenaan de prioriteitenlijst en dus kun je de 911 GT RS niet met een handbak krijgen. Schakelen gaat altijd met een PDK-automaat met zeven versnellingen. Die transmissie heeft kortere overbrengingsverhoudingen dan de 911 GT3, met als logische gevolg dat de RS de topsnelheid (318 km/h) van de GT3 niet kan benaderen, maar op lagere snelheden wél rapper is. Trap je de 911 GT3 helemaal door, dan moet je een snelheid van 296 km/h kunnen halen. Achter de 20-inch wielen met centrale moer houdt zich heftigere remmerij schuil om de 911 GT3 weer tot bedaren te brengen. Porsche spreekt van aluminium klauwen met zes zuigers op de vooras en schijven met een diameter waarin zelfs Domino's geen pizza's bakt: 40,8 centimeter. Voor extra bijtkracht heeft Porsche zijn koolstofkeramische remmerij op de optielijst staan.

Heftige downforce

Zoals gezegd gaat het bij de Porsche 911 GT3 RS dus vooral om dynamiek en in mindere mate om snelheid in rechte lijn. Waar de winst hem vooral wordt door veroorzaakt? Onder meer met de koeling. Op de foto's zijn de opvallende koelopeningen in de voorklep van de nieuwe 911 GT3 RS je ongetwijfeld opgevallen. Daaronder zit namelijk een immense radiateur, exact op de plek waar je in de mildere 911's je bagage kwijt kunt. Door een enorme en van de 911 RSR Le Mans-racer afgekeken radiateur in plaats van drie op gebruikelijkere plekken geplaatste exemplaren te gebruiken, heeft Porsche ruimte kunnen maken voor actieve aerodynamica, het belangrijkste onderwerp waarmee de 911 GT3 RS zich aanzienlijk heeft verbeterd. Het nieuwste lid van de 911-familie heeft continue variabele elementen aan het front, opvallende delen voor de voorwielen en een werkelijk immense tweedelige achtervleugel. Dit intense vleugel- en spoilerwerk levert de Porsche 911 GT3 RS bij een snelheid van 200 km/h maar liefst 409 kilo downforce op. Tweemaal zoveel neerwaartse druk als de vorige 911 GT3 RS opwekte en maar liefst driemaal zoveel als de vorig jaar gepresenteerde RS-loze 911 GT3. Drie keer! Bij een snelheid van 285 km/h bedraagt de totale downforce maar liefst 860 kilo. Alsof je de 911 GT3 RS met een Kia Picanto tegen het asfalt drukt.

DRS

Meer interessant nieuws op de wijze waarop de Porsche 911 GT3 RS zich door de lucht snijdt? Zeker. Het is namelijk de eerste productie-Porsche die een Drag Reduction System (DRS) krijgt. Om een hoge topsnelheid mogelijk te maken is het met DRS mogelijk om de vleugels van de 911 GT3 RS plat te leggen, met een lagere luchtweerstand tot gevolg. Moet je om welke reden dan ook vol in de ankers, dan doet het vleugelwerk het tegenovergestelde. Een luchtremfunctie voor Porsches plankharde nieuwkomer. De achterspoiler is in elk opzicht fors gegroeid ten opzichte van die van de vorige GT3 RS. Het bovenste deel ervan is hydraulisch verstelbaar. Leuk weetje: de spoiler staat zelfs zo hoog dat hij boven het dak uitsteekt. Minstens zo opvallend zijn de grote lamellen in de voorschermen en de openingen in de achterste wielkasten. Die dienen puur voor het verbeteren van de aerodynamica en spelen geen rol bij het beademen of koelen van de zescilinder.

Porsche geeft de 911 GT3 RS natuurlijk een instelbaar onderstel. Achterasbesturing en diverse rijhulpsystemen zijn op het nog sportievere karakter van de RS berekend. In Track-modus kun je zelf de demping instellen en ook de wijze waarop het achterdifferentieel zich gedraagt valt aan te passen. Op het stuurwiel zitten vier draaiknoppen om de 911 GT3 RS aan te passen aan je voorkeuren. De portieren, voorschermen, de voorklep en het dak zijn vervaardigd uit met koolstofvezel versterkte kunststof. Daardoor legt de 911 GT3 RS ondanks zijn extraatjes slechts 1.450 kilo in de schaal. Ook doen speciale racekuipstoelen een duit in het zakje bij het beperkt houden van het gewicht. Verder sluit je de portieren met treklussen en moet je het zonder een uitgebreid infotainmentsysteem doen.

Kan het nóg heftiger?

Standaard heeft de nieuwe 911 GT3 RS zwarte lederen bekleding en koolstofvezel afwerking in het interieur. Zonder meerprijs kun je bij Porsche het Clubsport-pakket bestellen, dat voorziet in een rolbeugel, een brandblusser en een zespuntsgordel voor de bestuurder. Is dat nog niet genoeg, dan kun je tegen betaling het Weissach-pakket aanvinken. Een 911 GT3 RS met Weissach-verwennerij herken je vanbuiten aan het zichtbare koolstofvezel op de voorklep, het dak, de zijspiegels en delen van de achtervleugel. Maar het pakket omvat meer. Zo worden onder meer stabilisatorstangen voor en achter en een deel van de achteras verruild voor met koolstofvezel versterkte kunststof exemplaren. De rolbeugel is ook van dat lichtgewicht goedje gemaakt. Ook brengt het Weissach-pakket schakelflippers met wat Porsche 'magneettechnologie' noemt, flippers met een duidelijker drukpunt die een beter voelbare 'klik' geven bij het schakelen. Tegen meerprijs kun je ook nog eens kiezen voor magnesium wielen die het gewicht van de 911 GT3 RS met acht kilo verder terugdringen.

De nieuwe Porsche 911 GT3 RS is per direct te bestellen en staat vanaf november bij de Nederlandse Porsche Centra. Wat de nieuwe top-911 moet gaan kosten wordt binnenkort duidelijk.