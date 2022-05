Nieuwe Peugeot 408 op komst

Het Chinese samenwerkingsverband tussen Peugeot en Dongfeng geeft een schets vrij van wat overduidelijk een Peugeot 308 sedan is. Momenteel voert Dongfeng Peugeot in China een auto die luistert naar de naam 408, dat is een een sedan op basis van de vorige generatie 308. Het lijkt dus niet lang te duren voordat de joint-venture in China het doek trekt van een geheel nieuwe 408. Ook in Europa bereidt Peugeot de komst voor van een nieuw model dat aan de 308 is gerelateerd, maar dat wordt een totaal ander soort auto.

Eerst de Peugeot 408 die in China binnenkort ten tonele verschijnt. De huidige generatie 408 (foto's 5 en 6) kwam er in 2014 op de markt en werd in 2018 redelijk ingrijpend gefacelift (foto's 2, 3 en 4). Het is een 4,75 meter lange sedan die zijn variant van het EMP2-platform deelt met de toen actuele 308 en die dezelfde wielbasis had als de 308 SW. Inmiddels is de 408 aan vervanging toe en dus heeft Peugeot een nieuwe 408 in de ontwikkelingskamers staan. Dongfeng Peugeot lijkt trouw te blijven aan het 408-concept en dus lijkt ook de nieuwe Chinese 408 een sedan te worden zonder al te veel uiterlijke poespas. Hij krijgt zo te zien het bekende 308-front en een sedankont met daarin lichtunits die net als bij de uitgaande 408 twee uitlopers hebben die een stukje de flanken induiken. Peugeot lijkt in de achterklep een achterspoiler te hebben geïntegreerd. Leuk weetje: op basis van de pre-faceliftversie van de Peugeot 408 levert Dongfeng in China ook een elektrische sedan: de Fukang ES600 (foto's 11 en 12). Daarnaast bestaat er elders in de wereld - onder meer in Rusland - nog een andere Peugeot 408. Dat is in feite een gefacelifte variant (foto's 9 en 10) van de in 2010 geïntroduceerde (foto's 7 en 8) en op de de eerste generatie Peugeot 308 gebaseerde 408. Zijn we er nog?

Peugeot is in Europa inmiddels al even uitgebreid aan het testen met een nieuw model dat zeer waarschijnlijk gebaseerd is op de actuele 308. Al meerdere keren is een ingepakte cross-overachtige met een opvallend gestrekte vorm en een aflopende daklijn in het openbaar betrapt. Als die auto als sportiever alternatief voor de 3008 in de markt wordt gezet zou dat model 4008 kunnen gaan heten. Mocht Peugeot er een losstaand model van willen maken, dan is het niet ondenkbaar dat er een nulletje uit de modelnaam wordt gehaald. Officieel is daar nog niets over bekend. Wel durven we met zekerheid te stellen dat de 408 geheten sedanversie van de jongste 308 die Dongfeng Peugeot in het vat heeft zitten níet naar Europa komt.