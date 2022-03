Fukang ES600 is elektrische Peugeot 308 Sedan

Peugeot komt in 2023 met een elektrische e-308 en e-308 SW. Een elektrische sedan van Peugeot ontbreekt in Europa. Wat dat betreft heben de Fransen het in China beter voor elkaar. Daar komt namelijk een elektrische versie van de 408, wat in feite weer een sedan op basis van de vorige 308 is.

De elektrische sedan die in dit artikel de hoofdrol speelt, is een product van Fukang. Fukang - officieel Dongfeng Fukang - is een merk van - je raadt het al - het grote Chinese Dongfeng. Fukang werd midden jaren negentig uit de grond gestampt en verkocht in de vorm van een simpelweg Fukang en later Dongfeng Fukang geheten model een in China geproduceerde Citroën ZX. Die Fukang was er niet alleen als hatchback, maar onder meer ook als sedan. Dat is echter niet de sedan waarover we het vandaag hebben. Dat is namelijk de volledig elektrische Fukang ES600.

De ES600 is een creatie van het huidige Fukang, een samenwerkingsverband tussen Dongfeng Motor en - oorspronkelijk Groupe PSA. Tegenwoordig verkoopt Fukang onder meer elektrische versies van auto's van Dongfeng Peugeot Citroën. Zo is de Peugeot e-2008 in China als Fukang e-2008 te koop - gewoon met Peugeot-badges - en levert het ook een elektrische variant van de Citroën C-Elysee. De ES600 is net als de C-Elysee een elektrische sedan, maar de basis van het model is anders. Waar de C-Elysee Citroëns equivalent is van de Peugeot 301 - in feite weer de sedanbroer van de vorige Peugeot 208 - deelt de ES600 zijn basis met de Peugeot 408. De Peugeot 408 is op zijn beurt de in Europa nooit geleverde sedanuitvoering van de vorige generatie Peugeot 308. In de ES600 vindt je echter geen verbrandingsmotoren zoals in de reeds bestaande varianten van die Peugeot, maar een volledig elektrische aandrijflijn.

De ES600 heeft een 150 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Die unit haalt zijn levenslust uit een 53 kWh accu die de auto volgens de niet erg nauwkeurige NEDC-cyclus een actieradius van 430 kilometer oplevert. De ES600 komt een stapje boven de ES500 te staan, de elektrische versie van de Dongfeng Fengshen A60 (wat weer een Nissan Sylphy is). De ES600 is 4,75 meter lang en verschilt vanbuiten van de Peugeot 408 met zijn dichte grille en Fukang-badges. Eveneens opvallend is het interieur. Dat lijkt sterk op dat van de 408 en niet op dat van de vorige 308. Om het binnenste enigszins verder op te waarderen, schroeft Fukang een verticaal georiënteerd 9,3-inch infotainmentscherm in de middenconsole.

Komt de Fukang ES600 naar Nederland? Uiteraard niet, maar wat ons betreft illustreert het model perfect hoe de automarkt er in andere landen compleet anders uitziet dan bij ons.