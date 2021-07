Nieuwe Opel Astra: geladen met elektrokracht

De Insignia is nu de laatste Opel op een van General Motors afkomstige basis. Dit is namelijk de geheel nieuwe Astra, die het GM-platform van zijn voorganger verruilt voor een moderne basis van Stellantis. Dat betekent onder meer dat de nieuwe Opel Astra als plug-in hybride op de markt komt.

Highlights

Nauwelijks groter, toch ruimer

Twee plug-in hybride aandrijflijnen

Uitgesproken design

Sports Tourer volgt later

Komend najaar is het over en uit voor de in 2015 gepresenteerde vijfde generatie Astra (K). Dan staat namelijk deze geheel nieuwe zesde generatie Opel Astra bij de Nederlandse dealers. Die is net als de actuele Corsa en Mokka volledig onder de vlag van Stellantis ontwikkeld en dat betekent dat er geen enkel restant van voormalig moederbedrijf General Motors overblijft. De Opel Astra is voortaan een technische broer van de Peugeot 308en DS 4 en dat geeft hem extra lading. In letterlijke zin.

De jongste Astra is namelijk dit najaar direct leverbaar met twee plug-in hybride aandrijflijnen. Daarover straks meer, die voor de Astra compleet nieuwe techniek is namelijk ook op interessante wijze verpakt. De zesde Astra is 4,37 meter lang en dat maakt 'm slechts 4 millimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis is met 2,68 meter identiek aan die van de Peugeot 308 waarmee hij zijn basis deelt. De afstand tussen de voor en achteras is 1,3 centimeter groter geworden ten opzichte van het huidige model. Subtiele groei dus, al geldt dat niet voor de bagageruimte. De jongste Astra slokt namelijk 422 liter aan spul op, 52 liter meer dan het uitgaande model.

Design

Na de Mokka is de Astra van de L-generatie het tweede model dat volledig volgens Opels nieuwe designtaal is getekend. Dat betekent dat het Opel Vizor, het front waarbij de relatief platte koplampen zijn samengesmolten met het zwarte paneel ertussen, volledig tot zijn recht komt zoals het is bedoeld. De Crossland en Grandland kregen recentelijk een facelift en hebben sindsdien ook een Vizor-achtig snuitje, zij het in mindere mate. Centraal op de neus zit uiteraard de 'Blitz', al wordt het embleem op de nieuwe Astra doorklieft door een vouw die de motorkap en bumper met elkaar verbindt. De koplampen zelf zijn overigens bij wijze van optie uit te rusten met Intelli-Lux Pixel Matrix-verlichting, adaptieve kijkers met elk 84 ledpuntjes. Dat principe is overigens afkomstig van de Insignia.

Net als kleine broer Corsa heeft de Astra een C-stijl die naar voren is gericht. Een leuk designelement is het zwarte kunststof paneeltje bij de achterste zijruiten. Het element doet enigszins denken aan het kunststof deel dat de D- en E-Kadett hier hadden. Helemaal achterop zien we in de achterlichten een verwijzing naar het uitgaande model, al zijn de led-achterlichten op de nieuwe Astra een stuk platter. Opvallend is de wijze waarop de achterlichten aan weerszijden aansluiten op de rand van de wulps geboetseerde achterbumper. Centraal op de achterklep lezen we, precies zoals het Grote Handboek Autodesign tegenwoordig voorschrijft, de modelnaam Astra. Bovenaan de achterruit zit een forse achterspoiler, met centraal een verticaal georiënteerd derde remlicht. De achterklep zelf is overigens van composiet en dat scheelt weer in gewicht.

Plug-in hybride

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Astra dat er versies met elektrohulp komen. Opel maakt melding van de komst van twee plug-in hybride motoren, maar zegt nog niet welke dat zijn. Wie een beetje bekend is met de Peugeot 308 waarmee de Astra zijn EMP2-basis deelt, weet dat dat Franse broertje geleverd wordt als Hybrid 180 en Hybrid 225. Die eerste heeft een 150 pk benzinemotor en een 110 pk elektromotor die samen een systeemvermogen van 180 pk opleveren. De krachtigere versie is dankzij een 180 pk 1.6 PureTech-benzinemotor en dezelfde 110 pk elektromotor goed voor 225 pk. Beide varianten hebben een 12,4 kWh accu, goed voor een elektrisch rijbereik van zo'n 60 kilometer. We gaan ervan uit dat ook de Astra deze twee aandrijflijnen krijgt.

Rüsselsheim geeft aan dat de Astra ook conventionele benzine- en dieselmotoren krijgt. We rekenen op 110 en 130 pk PureTech-benzinemotoren en een 1.5 BlueHDi-diesel met 130 pk. Een handgeschakelde zesbak is altijd standaard, een achttraps automaat is als optie leverbaar in acombinatie met de 130 pk benzine- en dieselversies. Opel belooft dat de nieuwe Astra 14 procent stijver is dan het uitgaande model, en dat is zonder meer een positief gegeven.

Interieur en gadgets

Net als de buitenkant is ook het binnenste van de nieuwe Astra een wereld van verschil met dat van zijn voorganger. Het geheel is doorspekt met strakke horizontale en verticale lijnen en oogt daardoor helemaal van deze tijd. Het dashboard behelst wat Opel 'Pure Panel' noemt, twee enigszins met elkaar versmolten 10-inch displays waarvan er eentje zich direct achter het stuurwiel bevindt. Dat scherm fungeert als instrumentarium, het ander als infotainmentscherm. Onder het infotainmentdisplay zitten aanraakgevoelige én fysieke knoppen. Met de druktoetsen stuur je de klimaatregeling aan. Een leuk designelement: links van het instrumentarium zit een zwart vlak waarin de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem zijn weggewerkt. De roosters voor de bijrijder zijn opgenomen in een horizontale strook boven het handschoenenvak.

In de nieuwe Astra kun je je smartphone, Apple of Android, draadloos met het infotainmentsysteem verbinden. Meer verwennerij komt in de vorm van een uitgebreid head-up display en met leer beklede geventileerde én verwarmbare voorstoelen met massagefunctie op de bestuurdersstoel. Ook zijn stoelen met alcantara bekleding en een verwarmbare achterbank verkrijgbaar.

Veiligheidssystemen

Geen nieuw model zonder een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen. De Opel Astra maakt onder meer kennis met Intelli-Drive, een systeem dat de Astra semi-autonoom van rijstrook kan laten wisselen, maar dat ook afremt voor bochten en voorliggers en 'm ook netjes binnen de lijnen houdt. Bestel je een Astra met automaat met dit systeem, dan krijg je er ook nog eens een Stop & Go-functie bij. Prettig in de file. Verder zijn een 360-graden-camera, dodehoekdetectie, uitgebreide verkeersbordherkenning en parkeerhulpsystemen als optie leverbaar.

Sports Tourer

Op een nieuwe Sports Tourer moeten we nog even wachten, maar dat er ook van de nieuwe Astra een stationwagon komt, staat vast. Aangezien de afmetingen van de jongste Astra nagenoeg identiek zijn aan die van de nieuwe Peugeot 308 waarvan al een SW bestaat, weten we eigenlijk al wat we kunnen verwachten. Ga er maar vanuit dat de Sports Tourer een 2,73 meter lange wielbasis krijgt en ongeveer 4,65 meter lang is. Reken verder op een bagageruimte van zo'n 610 tot 1.600 liter.

De nieuwe Opel Astra rolt straks van de band in het Duitse Rüsselsheim, het uitgaande model werd onder meer in Polen en in het Verenigd Koninrijk gebouwd. In Rüsselsheim bouwt Stellantis ook de nieuwe DS 4. De Peugeot 308 rolt op zijn beurt in het Franse Mulhouse van de band.

Astra in Nederland

De Opel Astra is in Nederland een waar begrip. Het model dat de Kadett (E) verving, was in zijn eerste volle verkoopjaar 1992 goed voor maar liefst 40.000 verkochte exemplaren. Tot en met 1997 verkocht Opel er jaarlijks meer dan 25.000. Maar de Astra zorgde later voor nog bredere grijnzen in Rüsselsheim. In 1998 stapten 34.000 Nederlanders in het model en in 1999 werd de grens van 40.000 stuks opnieuw doorbroken. Vanaf 2000 zakten de Astra-verkopen in, al was 2000 met ruim 31.000 verkochte exemplaren nog altijd een topjaar. Cijfers waar de Volkswagen Golf en Ford Escort/Focus enkel van konden dromen. In 2001 vonden bijna 22.000 Astra's een Nederlands thuis, maar dat was de laatste keer dat Opel in één jaar meer dan 20.000 exemplaren van het model wist te slijten. Hoewel de Astra-verkoopcijfers tot en met 2007 niet onder de 10.000 stuks zakten, kwamen ze er vanaf dat moment - met uitzondering van 2011 - niet meer boven. In het laatste volle normale verkoopjaar, 2019, verkocht Opel in ons land 5.963 Astra's.