Opel Astra in gecamoufleerde vorm te zien

De nieuwe Opel Astra is aanstaande en dus krijgen we opnieuw beelden te zien. Het gaat om een gecamoufleerd exemplaar, maar die maakt toch al een heleboel duidelijk.

Prettig is dat de nieuwe Astra op een aantal foto’s naast zijn voorganger is vereeuwigd. Met name het beeld van opzij maakt duidelijk dat de Astra, net als de Peugeot 308 waarop hij technisch is gebaseerd, net wat andere verhoudingen krijgt. De motorkap ligt vlakker, de voorruit staat iets verder naar achteren en de auto als geheel lijkt wat langgerekter.

Dat wordt gestaafd door de cijfers, die Auto-Medienportal alvast te pakken heeft. De Astra is volgens hen 4,37 meter lang, 1,47 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,67 meter. Daarmee is langer en lager dan het uitgaande model, bij een wielbasis die 13 mm groter uitpakt en een met 51 mm toegenomen breedte.

PSA-bedieningselementen

Aan de buitenkant zien we uiteraard het bekende Opel Vizor-front terug, al wisten we dat al na de laatste teaser en de introductie van de Mokka, Crossland en Grandland. Het interieur van de nieuwe Opel Astra is ook al te zien op de beelden, maar nog wel heftig gecamoufleerd. Toch is duidelijk dat Rüsselsheim niet voor eeuwig vasthoudt aan de van GM geleende bedieningselementen in het huidige gamma. Zo nemen we een nieuw stuurwiel waar, terwijl ook de pook en de hendels aan de stuurkolom veel overeenkomsten vertonen met de exemplaren die door Peugeot en Citroën worden gebruikt.

Twee plug-ins

Auto-Medienportal bevestigt dat de jongste Astra zijn aandrijflijnen deelt met de nieuwe 308, al is dat geen grote verrassing. Dat betekent dat ook de Astra leverbaar wordt in twee verschillende plug-inhybride-varianten, met 180 en 225 pk. Daarnaast is er in ieder geval een PureTech-driecilinder met 130 pk en een 1.5 diesel met datzelfde vermogen.

Zelf mogen we overigens ook snel met deze gecamoufleerde Astra op pad. Op korte termijn delen we dan ook onze eerste bevindingen.