Opel Grandland is vernieuwde Grandland X

De Opel Grandland X gaat zijn tweede levensfase in. De SUV ondergaat een vrij grondige facelift waarbij hij wordt overgoten met Opels nieuwe designtaal. Het model heet voortaan Grandland en verliest dus de 'X' in zijn naam. Eerder sloopte Opel al de X uit de modelnamen van de Mokka en Crossland. De Grandland staat dit najaar bij de dealers, prijzen volgen binnenkort.

De Mokka was Opels eerste model dat een koets kreeg met de nieuwe designtaal. Hij werd snel gevolgd door de gefacelifte Crossland X, die net als de Mokka de X verloor en de jongste huisstijl kreeg aangemeten. Nu is dan ook de Grandland X volgens hetzelfde recept onder het mes gegaan, waarbij eveneens de X zonder pardon werd geschrapt.

Het zou zomaar kunnen dat je de Grandland op deze foto's voor een nieuwe generatie aanziet, maar niets is minder waar. De ontwerpers hebben zich achter de tekentafel overigens niet ingehouden. Het model heeft een geheel nieuw gezicht gekregen. Het is gedaan met de los van de koplampen geplaatste grille. De Grandland draagt fier op zijn snuit de 'Opel Vizor', het relatief vlak ogende, donkere paneel waarmee de koplampen optisch samensmelten. Wie goed kijkt, ziet dat Rüsselsheim het oorspronkelijke ontwerp niet helemaal heeft weggepoetst, daar de koplampen op de hoeken buiten het Opel Vizor vallen. Lager op de neus zit een tamelijk speelse voorbumper, met hoekige, verticale gleuven op de hoeken. De bumper wordt doorklieft door een in carrosseriekleur uitgevoerde balk waarop de kentekenplaat is gehuisvest.

Ook is er nieuws achter de koplampen. De Opel Grandland is namelijk voor het eerst leverbaar met van de Insignia bekende IntelliLux Led Pixel Light-techniek. Adaptieve led-matrixkijkers met samen in totaal 168 afzonderlijke ledjes. Achterop zijn de noviteiten minder evident. Daar zit een herziene achterbumper en geheel volgens de huidige mode prijkt de modelnaam groot uitgeschreven op de achterklep.

Interieur

Het interieur is eveneens grondig op de schop genomen. Hoewel de middentunnel nagenoeg ongewijzigd is, is het bovenste deel van het dashboard nagenoeg compleet nieuw. Het geheel lijkt identiek aan dat van de Mokka, maar is dat net niet helemaal. Ook in de Grandland dus een groot zwart paneel dat Opel 'Pure Panel' noemt. Het is een breed zwart geheel waarin voor de Grandland een volledig nieuw digitaal instrumentarium is verwerkt en waarin ook het infotainmentscherm is ondergebracht. De software kan overweg met zaken als Apple CarPlay en Android Auto. De ventilatieroosters aan weerszijden van het Pure Panel zijn eveneens nieuw, hetzelfde geldt voor de uitstroomopening van de klimaatregeling lager in de middenconsole. De achterklep is voortaan - optioneel - elektrisch én handsfree te openen door met je voet onder de achterbumper te wapperen.

Rüsselsheim heeft zelfs een primeurtje bewaard voor de Grandland. Het is de eerste Opel die met Night Vision leverbaar wordt. Met infraroodcamera's detecteert het systeem voetgangers en dieren op een afstand van tot 100 meter en geeft indien nodig een waarschuwingssignaal aan de bestuurder. De Grandland is verder leverbaar met Highway Integration Assist dat de Opel netjes in het midden van de rijstrook houdt en afstand tot de voorligger bewaart. Wie de Grandland met dit systeem aanvinkt, kan dankzij de stop&go-functie in de file semi-autonoom zijn kilometers maken. Veiligheidssystemen als Front Collision Warning met voetgangersdetectie, Lane Departure Warning, verkeersbordherkenning, vermoeidheidsdetectie en cruisecontrol zijn standaard.

Op de motorenlijst komen weer geblazen benzine- en dieselmotoren te staan. Daarbij keren ook de 224 pk Hybrid- en de 300 pk Hybrid4-plug-in hybrides terug. De prijzen van de Grandland geeft Opel binnenkort vrij. Dit najaar worden de eerste exemplaren geleverd. Sinds de Nederlandse marktintroductie van de Grandland X in 2017 zijn er in ons land bijna 12.000 exemplaren van verkocht. In 2019 had de auto zijn Nederlandse topjaar, toen verlieten 4.553 stuks de Opel-showrooms.