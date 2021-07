Nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV op komst

Wie een bezoek brengt aan de Nederlandse Mitsubishi-dealer, vindt daar nog altijd de Outlander PHEV. Zo gretig als de auto in Nederland ooit aftrek vond, zo stilletjes is het nu rond deze SUV. Zo verkocht Mitsubishi tussen 2013 en 2015 jaarlijks niet minder dan ruim 8.000 exemplaren van de Outlander PHEV. Vorig jaar stond de verkoopteller op een bescheiden 1.266 stuks en in de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 589 exemplaren van verkocht. De redenen voor de verkoopdaling laten zich eenvoudig raden. De fiscale voordelen die van de Outlander PHEV ooit zo'n extra aantrekkelijke deal maakten, behoren tot het verleden. Daar komt bij dat de jaren voor de generatie Outlander waar we de PHEV-versie zo goed van kennen behoorlijk beginnen te tellen. De stekkerversie van Mitsubishi's SUV werd immers in 2012 in Parijs voor het eerst getoond, terwijl de SUV zelf eerder dat jaar al zijn debuut beleefde in Genève. Inmiddels is de Outlander elders in de wereld al aan een nieuwe generatie geholpen en ook van die Outlander komt een plug-in hybride variant. Mitsubishi laat van die auto nu de eerste teaserplaten zien.

De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV beleeft in de tweede helft van dit jaar zijn publieksdebuut in de Verenigde Staten en thuisland Japan. Bijzonder veel maakt het tweetal foto's dat Mitsubishi van de nieuwe Outlander Plug-in Hybrid vrijgeeft niet duidelijk, behalve dan dat het laadpunt zich weer rechtsachter bevindt. De nieuwe Outlander PHEV wordt een stukje krachtiger dan het ooit in Europa zo succesvolle model én is voor het eerst ook als zevenzitter leverbaar. De vorige Outlander PHEV was dat, in tegenstelling tot de reguliere benzineversies, niet.

Nederlandse Mitsubishi-dealers hoeven vooralsnog geen extra ruimten te huren om zich voor te bereiden op massale verkoop van de nieuwe Outlander PHEV. Het is nog altijd niet helder of de in februari dit jaar gepresenteerde vierde generatie Outlander, nu een broertje van de Nissan Rogue en dus de nieuwe X-Trail, naar Europa komt. Ook de PHEV-versie gaat dus mogelijk aan de West-Europese neus voorbij. Sterker nog, Mitsubishi liet eerder weten dat we in Europa helemaal geen nieuwe of vernieuwde modellen van het merk meer krijgen. De gefacelifte Eclipse Cross - overigens ook als plug-in hybride te krijgen, zou het laatste nieuwe of vernieuwde model van Mitsubishi blijven dat het naar Nederland heeft gehaald. Kort geleden liet Mitsubishi echter weten dat het nieuwe modellen op Renault-basis voor Europa in het vat heeft zitten. Of de nieuwe Outlander, die net als de nieuwe Rogue/X-Trail op het CMF-CD-platform van Renault-Nissan staat, een van die nieuwkomers is, is nog altijd een raadsel.

