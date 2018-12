Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse in de sneeuw

Over een ruim jaar moet de huidige generatie S-klasse het stokje al overdragen aan een volledig nieuwe opvolger. Het is dat nieuwe vlaggenschip dat weer voor de lens van onze spionagefotograaf.

De huidige S-klasse stamt uit 2013 en is niet lang geleden aan een facelift onderworpen. De topsedan loopt volgens de planning van Mercedes-Benz op zijn laatste benen en dat betekent dat het testwerk met de nieuwe generatie al in volle gang is. Een nieuwe 'Sonderklasse' brengt uiteraard een hele rits nieuwe technieken met zich mee. De huidige generatie is in staat om op niveau 2 autonoom te rijden, maar de nieuwe S-klasse moet dat zeker op niveau 3 kunnen. Dat betekent: handjes van het stuur, al moeten ze in bepaalde situaties wél op de hoepel worden gelegd.

We verwachten dat Mercedes-Benz zich voor het interieur laat inspireren door het binnenste van de Mercedes-Maybach Ultimate Luxury die het merk in april dit jaar in China uit de doeken deed.