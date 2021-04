Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse als Brabus

Het grappige van tuners, zeker tegenwoordig, is dat ze eigenlijk het tegenovergestelde bereiken van wat er bedoeld wordt. Daar waar het idee is om een auto persoonlijker of unieker te maken, is het geheel in het zwart uitvoeren van een S-klasse wat ons betreft juist het meest voorspelbare wat je met zo’n auto kunt doen.

Ter verdediging van Brabus moeten we opmerken dat zwart altijd het handelsmerk van het bedrijf is geweest. De S-klasse die door Brabus is ‘veredeld’, zoals dat in het Duits mooi heet, beschikt bovendien wel degelijk over een aantal opvallende uiterlijke kenmerken. Zo zijn de wielen nagenoeg dicht, wat zonder meer bijzonder oogt. Ook is de grille stiekem niet helemaal zwart, maar in een soort donker-chroom uitgevoerd dat ook op de sensor-afdekking in het midden mooi terugkomt. Knap, want dit is waar een zwarte grille bij een Mercedes doorgaans genadeloos door de mand valt.

Brabus brengt de nieuwe S-klasse in beginsel uit in twee motorvarianten, al zal er ongetwijfeld meer volgen. De eerste stap heet Brabus B50 en is gebaseerd op benzineversie S500. Een met kinderlijk enthousiasme ‘500 PowerXtra performance Upgrade’ genoemd pakket levert voor dat model 500 pk op, tegen 435 pk voor een standaard exemplaar. De 0-100-sprint moet daarmee in 4,7 seconden achter de rug zijn. Dieselaars kunnen kiezen voor de Brabus D40, die voor de S400d 40 pk en 50 Nm extra oplevert. Deze auto heeft na de procedure 5,2 tellen nodig voor de sprint naar de 100.

Uiteraard is de getoonde auto slechts een voorbeeld, al weten we allemaal dat negen van de tien Brabus-S-en op soortgelijke wijze zullen eindigen. Brabus levert onder meer verlagingsmogelijkheden, sportiever aangeklede bumpers, de genoemde wielen in 19 tot 21 inch en een andere uitlaat.