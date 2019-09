Mercedes-Benz presenteert GLE 350de en GLC 300e

De GLE 350de 4Matic is een plug-in hybride waarbij de verbrandingsmotor een dieselblok is. De SUV heeft een 31,2 kWh accupakket aan boord en daarmee moet de auto een elektrisch rijbereik hebben van 90 tot 99 kilometer volgens de WLTP-cyclus.

In elektromodus zou de GLE 350de 4Matic een topsnelheid van 160 km/h moeten halen. De verbrandingsmotor is zoals gezegd een zelfontbrander. Het betreft een 194 pk en 400 Nm sterke viercilinder die samenwerkt met een elektromotor van 136 pk. Het gecombineerd vermogen ligt op 320 pk en 700 Nm en daarmee sprint de diesel plug-in in 6,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Het accupakket krijgt een plek onder de laadvloer van de bagageruimte en daardoor ligt de vloer iets hoger dan normaal. Goed nieuws voor wie graag iets achter z'n GLE hangt: het maximum trekgewicht is vastgesteld op 3.500 kg.

GLC 300e

De GLC kenden we al als 350e 4Matic, maar die plug-in hybrid lijkt nu te worden vervangen door deze nieuwe 300e 4Matic. Net als de GLC 350e heeft deze nieuwe stekkerversie 2-liter benzinemotor van 211 pk aan boord, maar ditmaal werkt die machine samen met een 123 pk sterke elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt uit op 320 pk en 700 Nm, gelijk aan dat van de GLE 350de. Aan boord bevindt zich een 13,5 kWh accupakket dat volgens Mercedes-Benz genoeg is voor een elektrische actieradius van 39 tot 43 kilometer. In 5,7 tellen schiet de nieuwe stekkerversie van de GLC naar 100 km/h. De topsnelheid in elektromodus ligt op zo'n 130 km/h. Verder profiteert de GLC 300e van de meest recente versie van Mercedes' MBUX-systeem, dat eerder al in de reguliere GLC's een weg vond.

De GLC 300e mag 2.000 kilo trekken en heeft een bagageruimte met een inhoud van 395 tot 1.445 liter. Beeldmateriaal van de GLC 300e houdt Mercedes-Benz nog even achter. Nederlandse prijzen volgen in een later stadium.