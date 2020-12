Nieuwe Mercedes-Benz Citan beter te zien

De nieuwe Mercedes-Benz Citan is weer eens testend op de openbare weg opgedoken. Deze keer is de auto gelukkig minder stevig ingepakt dan de vorige keer en dus zien we wat meer van de Duitse Renault Kangoo-broer.

Renault trok een krappe maand geleden het doek van de gloednieuwe Kangoo en dat is van groot belang voor de volgende Mercedes-Benz Citan. De auto die we hier nog gecamoufleerd rond zien gaan, is in de basis namelijk die Kangoo. Pak de Fransman erbij, bedenk er een Mercedes-neusje op en je hebt grofweg de nieuwe Citan voor je. Dat de neus nu wat minder goed ingepakt is, maakt nog wat extra duidelijk hoe het eruit zal zien. De vorm van de koplampen en is goed zichtbaar en het lijkt erop dat de Citan aan de voorkant vooral wel wat weg zal hebben van de B-klasse. Ook de achterlichten laten zich nu voorzichtig zien en die ogen een stukje compacter dan nu het geval is bij de Citan.

Dat de Citan in de basis een Kangoo is, is goed nieuws voor de liefhebbers van elektrische busjes. De Kangoo verschijnt namelijk ook weer als ZE en onlangs hoorden we dat ook de Mercedes een volledig elektrische variant krijgt. Dat is nieuw voor de Citan. Ook nieuw is de aparte naam voor de personenversie. Mercedes-Benz kondigde afgelopen zomer de T-klasse aan. We zetten erop in dat dat de luxe personenversie van de Citan is. Dan volgt-ie dezelfde nomenclatuur als grotere broers Vito en V-klasse. We verwachten de onthulling van de Citan vroeg in het nieuwe jaar. De marktintroductie laat nog zeker tot de zomer op zich wachten. De T-klasse volgt pas begin 2022.