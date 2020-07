Mercedes-Benz verrast met nieuwkomer T-klasse

Begin deze eeuw was de MPV bij uitstek het type auto voor (grotere) gezinnen. Tegenwoordig is het segment op sterven na dood in Europa. Succesnummers als de Volkswagen Touran, Opel Zafira en Ford S-Max (en Galaxy) zijn (bijna) afgezwaaid en de focus is op cross-overs komen te liggen. Mercedes-Benz ziet er echter nog heil in en stampt zelfs een nieuwkomer uit de grond die, naar eigen zeggen, inspringt op gezinnen die op zoek zijn naar een nieuwe MPV-achtige. Dat wordt de T-klasse namelijk: een ruime auto voor gezinnen of andere groepen mensen.

Momenteel biedt Mercedes in de vorm van de V-klasse (en ook de B-klasse in zekere zin) zijn nog het meest op een MPV lijkende auto, al is dat vooral een bestelauto in personenvorm. De T-klasse komt ook op basis van een bestelauto, maar lijkt toch iets meer naar een MPV toe te schuiven. Het gaat om een auto die onder de V-klasse in het gamma komt te staan. Niet geheel verrassend als je bedenkt dat de T-klasse zijn basis gaat delen met de nieuwe Citan, die weer verwant is aan de nieuwe Renault Kangoo. De T-klasse krijgt schuifdeuren aan beide kanten voor toegang tot de tweede (en derde) zitrij. De schimmige teaserafbeelding laat zien dat de auto een fris Mercedes-neusje krijgt en een lijnenspel dat het 'busjesgevoel' zoveel mogelijk moet beperken. Misschien wordt het uiteindelijk toch niet meer dan een personenversie van de Citan, maar we laten ons graag verrassen.

We moeten nog wel even geduld hebben. De auto verschijnt volgens Mercedes in de eerste helft van 2022 op de markt. De onthulling hoeven we dus pas ergens volgend jaar te verwachten. Eén ding weten we in elk geval al wel: er komt ook een elektrische variant!