Nieuwe Mercedes-AMG GT: meer dan SL met vast dak

De AMG GT loopt op zijn laatste benen, maar er komt gewoon een opvolger. Die nieuwe Mercedes-AMG GT is op deze nieuwe set foto's in diverse smaken beter dan ooit te zien. De nieuwe Mercedes-AMG GT is zowel als GT55 als als krachtigere GT63 betrapt.

Mercedes-Benz dunt het enorme modellengamma langzaam maar zeker iets uit. Zo krijgen de A- en B-klasse waarschijnlijk geen opvolgers en maken de Coupé- en Cabrio-versies van de C- en E-klasse plaats voor één model: de CLE. Eerder knipte Mercedes-Benz al de S-klasse Cabrio uit zijn leveringsgamma en daarmee hangt iets interessants samen. De nieuwe SL is voortaan namelijk een sportieve cabriolet met een stoffen kap een een klein achterbankje. Die nieuwe SL fungeert tot op zekere hoogte als vervanger van de S Cabriolet, maar vooral als opvolger van de Mercedes-AMG GT Roadster. Twee vliegen in één klap dus. En de dichte AMG GT dan? Daarvan komt wél een directe opvolger!

De nieuwe Mercedes-AMG GT deelt zijn technische basis met de jongste SL, want ook die is immers door Mercedes' AMG-afdeling ontwikkeld. Met de sportieve coupé blijft Mercedes-AMG trouw aan het concept van het uitgaande model. De AMG GT krijgt wederom een lange motorkap en een relatief ver naar achteren geplaatst passagierscompartiment. Het gele exemplaar op deze foto's is waarschijnlijk de 'milde' 55 (of 53) variant. Dus met 476-pk biturbo 4.0 V8. Het groene exemplaar met de vaste achterspoiler is waarschijnlijk de nog krachtigere 63-smaak, mogelijk zelfs in een speciale Edition 1-uitvoering. De 63 AMG-uitvoering van de nieuwe SL heeft ook een biturbo V8, een achtcilinder die het tot 585 pk en 800 Nm schopt. Maar daar blijft het niet bij. De SL komt op termijn mogelijk ook als ruim 800-pk plug-in hybride. Die beresterke aandrijflijn verwachten we eveneens in een E Performance-variant van de nieuwe AMG GT.

Naar alle waarschijnlijkheid is de nieuwe AMG GT lichter dan de SL doordat de aanwezigheid van een vast dak geen extra verstevigingen aan de rest van het chassis vereist. Of de AMG GT net als de SL een klein achterbankje krijgt? Dat is de vraag, het is goed mogelijk dat de AMG GT net als het uitgaande model een tweezitter wordt.