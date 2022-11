Mercedes-Benz CLE: twee vliegen in één klap – Vooruitblik

In de jacht naar hogere winstmarges zet Mercedes-Benz vooral in op de luxere modellen. Derhalve trekt het merk zich terug uit de lagere regionen van de ­automarkt. Tegelijk stroomlijnt Das Haus het gamma in de hogere regionen. Zo zien we de dikste SL de rol van de AMG GT Roadster overnemen. In het middensegment wordt het ook minder druk. De Coupé- en Cabriolet-­versies van de C- en de E-klasse ruimen het veld en verder grijpt Mercedes-Benz terug op een aanpak die het eerder met de CLK al hanteerde. Er komt namelijk één model voor terug, dat als tweedeurs zowel de C- als de E-klasse bijstaat. Mercedes plakt daar de naam CLE op, waarbij de ‘E’ in de naam ongetwijfeld is gekozen om hem een beetje hoger in de markt te positioneren.

Laat je niet misleiden door de naam, want zoals gezegd moet de Mercedes-Benz CLE klanten aanspreken die tot op heden nog een C-klasse Coupé of Cabriolet zouden ambiëren. De kans is aanwezig dat de CLE, in tegenstelling tot de C-klasse, niet alleen met viercilinders op de markt komt en dat hij op motorengebied dus meer de E-klasse volgt. De nieuwe ­E-klasse is straks immers met meer dan ­alleen viercilinders verkrijgbaar.

Mengelmoes

De CLE troont op een met beide modellen vergelijkbare basis, want zowel de C- als de aankomende E-klasse staat op het modulaire MRA II-platform. In het verleden speelde de CLK een vergelijkbare dubbelrol, maar rustte die op de basis van de C-klasse. Ook toen de CLK het stokje overdroeg aan de eerste C- en E-klasse Coupé/Cabriolet bleef de C-klasse de basis.

Van het uiterlijk van de Mercedes-Benz CLE slaat niemand steil achterover. Mercedes speelt op safe, zo bleek al uit de spionagefoto’s waarop onze tekenaar deze illustraties heeft gebaseerd. De basisvorm van zowel de CLE Coupé als de Cabriolet lijkt sterk op die van de modellen die hij opvolgt, al keert het wat ongemakkelijk ogende derde zijruitje van de E-klasse Coupé niet terug. Voor het front én de achterzijde lijkt de CLE de kunst af te kijken bij reeds bestaande glad gelijnde modellen. De neus van de CLE vertoont overeenkomsten met die van de nieuwe SL en aan de achterzijde lijken er lichtunits te komen die hem wat op de CLA en CLS doen lijken.

Hoe het er in het interieur aan toe gaat, is nog even de vraag. Aangezien we verwachten dat de CLE net iets meer tegen de E-klasse aankruipt, rekenen we voorzichtig op een cockpit die vooral doet denken aan die van de nieuwe E-klasse. Hoe dat er precies uitziet, is op het moment van schrijven nog een groot mysterie. Reken in elk geval op een fors uit de middentunnel omhoogstekend infotainmentscherm, zoals in de S-klasse, EQE en EQS. Daarop werkt vanzelfsprekend Mercedes’ nieuwste variant van MBUX.

Hybride-kracht

Mocht de CLE daadwerkelijk vooral uit de motorenbak van de nieuwe E-klasse graaien, dan kun je in elk geval behalve uit vierpitters ook uit zescilinders kiezen. Elektrificatie speelt in beide gevallen een belangrijke rol, of het nu mild-hybride of plug-in hybride is. Zoals we gewend zijn van Mercedes staan de plug-in hybrides ongetwijfeld garant voor een behoorlijk elektrisch rijbereik, maar mogelijk speelt elektrificatie bij de AMG-uitvoeringen eveneens een prominente rol. De CLE Coupé die je op de illustratie ziet, moet de AMG 63 voorstellen, een prototype daarvan is al gespot met een laadklepje erop. Misschien dat hier dan toch de 680 pk sterke aandrijflijn van de C63 (met vierpitter dus) in komt te liggen en dat de zescilinders voor­behouden blijven aan mildere en meer op comfort gerichte uitvoeringen. Volgend jaar verwachten we alle antwoorden, want dan is het de verwachting dat de CLE zijn publieksdebuut beleeft.