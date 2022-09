Nieuwe Mercedes-AMG E53 laat zich weer zien

Mercedes werkt aan een nieuwe E-klasse, en daar horen natuurlijk ook weer AMG-varianten bij. De minst heftige AMG-versie van de nieuwe E-klasse is een auto die alle bekende ingrediënten in zich verenigt, maar dan natuurlijk wel in een nieuwe vorm.

Je kunt vinden van Mercedes-design wat je wilt, maar niet dat het overloopt van de originaliteit. De elektrische EQE is in veel opzichten ‘gewoon’ een kleine versie van de EQS, precies zoals dat al jaren min of meer geldt voor de Mercedes-Benz E-klasse ten opzichte van de S-klasse. Momenteel valt het op dat vlak nog enigszins mee met laatstgenoemde modellen, maar dat komt vooral doordat de E-klasse in de basis nog van een oudere generatie is dan de huidige S.

Daar komt echter verandering in, weten we al sinds december 2021. Toen werd de nieuwe Mercedes E-klasse namelijk voor het eerst gespot en konden we vaststellen dat er opnieuw veel overeenkomsten zijn met het vlaggenschip van Mercedes. Zo zien we nu ook op de E wat kleinere, hoog in de neus geplaatste koplampen, vergezeld door een juist iets grotere en lager geplaatste grille. Op grille-gebied is er trouwens wel één groot verschil met de S, want in tegenstelling tot die auto krijgt de E straks in de meeste gevallen een groot Mercedes-logo ín de grille mee. De klassieke Mercedes-neus, dus met een ster óp de motorkap en een verchroomde grille, blijft ook bestaan.

Bij de E-klasse die we vandaag kunnen laten zien, zijn onder het camouflagemateriaal juist verticale verchroomde spijlen te vinden. Dit is dan ook een AMG-versie, meer specifiek de E53. Dat weten we door de vier ronde uitlaatpijpen, die zo’n 53 onderscheiden van de met vierkante stortkokers uitgeruste 63-versies. Net als bij de kleinere C-klasse wordt er gevreesd voor de komst van viercilindermotoren in de AMG-versies, of tenminste bij de 53. Reken evengoed op een vermogen van riant in de 400, wellicht zelfs meer dan 500 pk voor deze ‘milde’ AMG. Een terugkeer van de huidige zescilinder is voor dit grotere model nog niet helemaal uit te sluiten.

En verder? Tja, verder is er eigenlijk weinig meer te zien dan bij eerdere spionagebeelden. We zien dus nog steeds een moderne, maar tegelijkertijd klassieke sedanvorm, die veel nadrukkelijker als zodanig herkenbaar is dan de ‘druppelvormige’ elektrische EQE. Toch loopt het kofferdeksel ogenschijnlijk sterker op dan bij het huidige model, zodat de overgang tussen achterruit en kofferbak nu met een minder duidelijke ‘knik’ geschiedt. De lange neus en de ver naar voren geplaatste vooras stellen traditionalisten dan weer gerust: hier staat een echte, achterwielaangedreven Mercedes-sedan.