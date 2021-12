Nieuwe Mercedes-Benz E-klasse voor het eerst te zien

De huidige generatie E-klasse wordt in januari zes jaar en dat betekent dat er in Stuttgart al hard wordt gewerkt aan een volledig nieuw model. Die nieuwe E-klasse waagt zich nu in testkostuum voor het eerst buiten de deur.

De E-klasse is al jaren een ijzersterke pijler binnen het Mercedes-gamma. Het tussen de C- en S-klasse gepositioneerde model is Mercedes' equivalent van auto's als de Audi A6 en BMW 5-serie en is voor het merk dus van groot belang in het zakelijke segment, met name op de thuismarkt. Zowel de C- als S-klasse zijn niet lang geleden compleet vernieuwd en dat betekent dat de inmiddels een kleine zes jaar oude E-klasse relatief snel zal volgen.

Het zal niemand verbazen dat de nieuwe E-klasse wat design betreft weer sterk gaat lijken op de S-klasse. Of op de C-klasse, zo je wilt. De drie modellen vertonen al jaren sterke gelijkenissen met elkaar en dat gaat natuurlijk niet veranderen. Het uiterlijke verschil met de huidige generatie E-klasse zal overigens geen enorme stap zijn. Tijdens de facelift die Mercedes-Benz begin vorig jaar op de E-klasse doorvoerde kreeg de E-klasse Limousine een compleet nieuw achterste aangemeten waarin al designelementen van de huidige reeks Benzen zit.

De nieuwe E-klasse komt behalve als Limousine ook weer als Estate, maar of de Cabriolet en Coupé ook terugkeren, valt nog te bezien. Het is namelijk niet ondenkbaar dat die twee carrosserievarianten samensmelten met de Coupé en Cabrio van de C-klasse. Van de huidige generatie C-klasse bestaan die smaken immers ook nog niet. Net als onder de C- en S-klasse vinden we onder de nieuwe E-klasse straks een variant van het MRA II-platform, een basis die onder meer een mee- en tegensturende achteras naar het model brengt. Natuurlijk staat de deur naar elektrificatie wagenwijd open. Reken weer op benzine- én dieselplug-ins en op mild hybride machines, maar op een volledig elektrische versie hoef je niet te rekenen. Daar heeft Mercedes-Benz immers de EQE voor bedacht. Uiteraard worden liefhebbers van pijlsnel comfortabel vervoer weer op hun wenken bediend met AMG-versies, reken in ieder geval op AMG-modellen die worden bijgestaan door elektrokracht.

We verwachten de nieuwe E-klasse niet voor 2023 op de markt. Eenmaal klaar voor autoland krijgt de E-klasse het direct zwaar te verduren. BMW heeft namelijk een compleet nieuwe generatie 5-serie in de ontwikkelingskamers staan.