Nieuwe Lexus NX laat niet lang meer op zich wachten

Een beetje mosterd na de maaltijd is de teaserfoto die Lexus vandaag vrijgeeft helaas wel. De nieuwe NX verscheen namelijk in februari al volledig op het internet. Maar liefst vier maanden te vroeg dus. Qua uiterlijk van de NX heeft de onthulling op 12 juni dus geen grote verrassingen meer in petto. Uit de eerder verschenen foto's (vanaf foto 2) bleek al dat de NX zonder meer de typische Lexus-ontwerptaal met de scherpe vouwen en opvallende grille houdt, maar dat het geheel iets minder extravagant oogt dan nu het geval is. In het interieur van de nieuwe NX tref je een compleet nieuw dashboard, dat de nodige overeenkomsten vertoont met dat van de Toyota Mirai. Opvallend: hoewel het echt gaat om een nieuwe generatie van de NX, zijn in de basisvormen van de koets nog veel overeenkomsten met de huidige te spotten. Mogelijk gaat het dus om een sterke doorontwikkeling.

Mocht de NX toch op een nieuwe basis staan, dan is het logischerwijs die van de Toyota RAV4. Dat geeft ook al een idee van wat er van de aandrijving verwacht kan worden. Er komt sowieso een NX 350h en die zou dan de 2.5 viercilinder in combinatie met een elektromotor hebben, goed voor een systeemvermogen van rond de 220 pk. Ook komt er een NX 450h+, waarschijnlijk heeft die dezelfde benzinekrachtbron maar dan gekoppeld aan een sterkere elektromotor. Het systeemvermogen daarvan zou, kijkend naar de RAV4, uitkomen op dik 300 pk. Ook volledig elektrisch rijden tot pakweg 75 km is daarmee waarschijnlijk mogelijk. Nog een kleine twee weken en dan weten we meer.