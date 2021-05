Lexus verkoopt twee miljoenste geëlektrificeerde auto

Eind april heeft Lexus zijn twee miljoenste geëlektrificeerde auto verkocht, al geeft het merk daar vandaag pas ruchtbaarheid aan. Lexus' hybride avontuur startte in 2005 met de RX 400h en inmiddels is - als we de LC 500 Convertible even vergeten - van elk model dat het merk in Europa verkoopt een hybride versie beschikbaar. In Europa is inmiddels zelfs 96 procent van de tegenwoordig verkochte modellen van het merk voorzien van een geëlektrificeerde aandrijflijn.

Wereldwijd levert Lexus 9 geëlektrificeerde modellen. Let wel, daar rekent het merk dus niet alleen de hybride modellen, maar ook de volledig elektrische versie van de UX bij mee. In 2020 was 33 procent van alle wereldwijd door Lexus verkochte auto's geëlektrificeerd. De RX was niet alleen de eerste hybride Lexus, het is ook nog eens de Lexus waarvan de meeste hybride versies zijn verkocht. Tussen 2005 en 2021 heeft Lexus 518.000 geëlektrificeerde RX'en aan de man gebracht.

In de vorm van de UX 300e heeft Lexus z'n eerste EV op de menukaart staan en dat zal zeker niet de laatste elektrische Lexus blijven. Tot 2025 presenteert Lexus twintig nieuwe of vernieuwde modellen waarvan er meer dan tien geëlektrificeerd zijn. Dat zijn niet alleen hybride nieuwkomers, maar ook plug-in hybride en volledig elektrische debutanten. Dit jaar brengt Lexus z'n eerste plug-in hybride op de markt, waarschijnlijk een plug-in hybride versie van de nog te onthullen nieuwe NX. Daarnaast staat voor 2022 een volledig nieuw elektrisch model op de rol. Met de LF-Z Electrified Concept gaf Lexus al een voorbode van zijn nieuwe elektrische model.

De geëlektrificeerde verkoopteller van Lexus van 2005 tot en met april 2021:

Wereldwijd: 2.02 miljoen

Verenigd Staten: 540.000 stuks

Europa: 480.000 stuks

Japan: 400.000 stuks

China: 387.000 stuks

Oost-Azië: 138.000 stuks

Overige markten: 74.000