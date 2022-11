Nieuwe kleine EV van Renault en Chinese partner

Het aantal elektrische auto's blijft in hoog tempo toenemen. Vandaag maken we kennis met een nieuwe compacte elektrische hatchback waar Renault zich tegenaan heeft bemoeid. Dit is de Yizji EV2, die nog een maatje kleiner is dan de Kwid die we in Europa als Dacia Spring kennen.

De auto die je in Nederland als Dacia Spring kunt kopen kent in China talloze tweelingbroertjes en - zusjes. De Dacia is eigenlijk een voor de Europese markt aangepaste Renault City K-Ze, op zijn beurt een elektrische Kwid. Diverse andere merken waar Groupe Renault een vinger in de pap heeft verkopen de kleine EV ook, waaronder Venucia (E30), Fengshen (EX1) en Dongfeng. Die 3,73 meter lange Spring-achtigen krijgen een nog kleiner elektrisch neefje van JMEV: de Yizji EV2.

JMEV is een samenwerkingsverband tussen Jiangling Motors (JMCG), een Chinees investeringsfonds en Groupe Renault. De FRansen hebben met 50 procent een meerderheidsbelang in de joint-venture. De als Renault Jiangling Yizji EV aangekondigde kleine EV krijgt bij zijn Chinese marktintroductie overigens een andere modelnaam: Xiao Qilin, oftewel - jawel - Little Kirin.

Maar wat is het precies? De 'Little Kirin' is een 3,5 meter lange elektrische hatchback die met die lengte ruim 20 centimeter korter is dan de Spring en diens broertjes. De wielbasis bedraagt 2,34 meter. Het ontwerp van het elektrisch nieuwkomertje is weinig spectaculair, maar toch interessant. We nemen er zowel designinvloeden van Nissan als Renault en zelfs een vleugje Toyota in waar. De compacte EV wordt aangedreven door een 35 pk en 85 Nm sterke elektromotor die zijn levenslust put uit een 15,9-kWh accupakket. Zijn actieradius bedraagt volgens de niet zeer nauwkeurige Chinese CLTC-cyclus 175 kilometer. Zijn topsnelheid ligt op 100 km/h.

De Yizji EV2/Little Kirin is overigens niet de eerste elektrische vrucht van de samenwerking tussen Renault en JMCG. Zo komt de JMEV Yi - een elektrische sedan - via Renaults Mobilize op termijn ook naar Europa als Limo. De Little Kirin verwachten we niet in Europa op de weg te gaan zien.