Nieuwe Kia Sorento stuk vriendelijker geprijsd

Kia's gloednieuwe Sorento krijgt naast een hele nieuwe koets ook de beschikking over een stel nieuwe aandrijflijnen. De toevoeging van elektrokracht blijkt, zoals te verwachten was, de prijs flink te drukken. De Nederlandse importeur maakt bekend vanaf hoeveel de Sorento verkrijgbaar is.

De uitgaande Sorento was in Nederland enkel leverbaar met CRDi-dieselmotoren. De bpm-bijl hing de Aziatische SUV dan ook flink boven het hoofd met basisprijzen die begonnen bij €59.000. De nieuwe Sorento kan naast een plug-in hybride-aandrijflijn rekenen op een hybride aandrijflijn. De prijs voor de plug-in volgt nog, maar er is inmiddels wel meer bekend over de stekkerloze hybride. De Sorento Hybrid beschikt over een geblazen 1.5 benzinemotor, in combinatie met de elektromotor goed voor een systeemvermogen van 230 pk en 350 Nm koppel. De nieuwe Sorento Hybrid trekt de minimale prijs flink omlaag ten opzichte van de vorige Sorento, want hij is vanaf eind deze maand leverbaar vanaf €45.995.

Voor die prijs levert Kia de SUV in de ComfortLine-trim. Hierbij zijn zaken als adaptieve cruisecontrol (met Stop & Go), het 12,3-inch digitale instrumentarium, led-verlichting rondom en multimedia met Apple Carplay en Android Auto standaard aanwezig. Kia parkeert verder nog drie andere uitrustingsniveaus in de prijslijst. Dat begint bij de DynamicLine die vanaf €48.995 leverbaar is. Verder is er nog keuze uit de DynamicPlusLine (€52.995) en de ExecutiveLine (€55.995). Bij die laatste zijn zaken als een zelfnivellerende achtervering, een head-up display en elektrisch verstelbare voorstoelen met verwarming en ventilatie in de optielijst standaard aangevinkt.

De Sorento Hybrid staat vanaf eind deze maand bij de dealers. Begin volgend jaar volgt de plug-in hybride Kia Sorento. Prijzen voor die versie houdt Kia zoals gezegd nog even onder de pet.