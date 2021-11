Nieuwe Kia Niro: vanaf 2022 in Nederland

Kia heeft zijn voor Nederland belangrijkste auto vernieuwd. Dit is de compleet nieuwe Kia Niro, een cross-over waar naast hybride en een plug-in hybride versies ook weer een volledig elektrische nieuwe e-Niro van komt. De nieuwe Kia Niro is vanaf medio 2022 in Nederland te koop.

Hoewel de EV6 momenteel geldt als Kia's uithangbord van de kwaliteiten die het wat elektrische auto's betreft in huis heeft, is het de e-Niro die in Nederland de absolute EV-koning van het merk is. Samen met de goed verkopende Niro Hybrid leverde de elektrische e-Niro het model de titel 'best verkochte auto van 2020' op en ook dit jaar stevent de Niro in Nederland af op de hoogste positie van het ereschavot. Tijdens de Seoul Mobility Show in de Zuid-Koreaanse hoofdstad heeft Kia de splinternieuwe tweede Niro onthuld.

Met de nieuwe Niro levert Kia het bewijs dat het niet alleen met dedicated en dus puur als elektrisch model ontwikkelde auto's komt zoals de EV6 dat is. Dergelijke modellen staan op het speciaal voor EV's bestemde E-GMP-platform en worden door Kia aan het EV-label gehangen dat je kunt vergelijken met de i-lijn van BMW en het EQ-label van Mercedes-Benz.

Techniek

Ook de nieuwe Kia Niro komt namelijk weer als Hybrid, als Plug-in Hybrid én als elektrische e-Niro. Helaas valt er op moment van schrijven nog niets te vertellen over de techniek van de Niro, Kia rept namelijk nog met geen woord over de aandrijflijnen en houdt zelfs de afmetingen van de auto onder de pet. Wat techniek en efficiëntie betreft, zal de nieuwe Niro in ieder geval niet onderdoen voor het huidige model. De huidige elektrische e-Niro is er met 136 pk sterke elektromotor en een 39,2 kWh accu en komt in die vorm 289 kilometer ver. Daarnaast is er een 204 pk sterke topversie met 64 kWh accu en een actieradius van 455 kilometer. De Niro Hybrid en Plug-in Hybrid hebben een 105 pk sterke 1.6 GDI benzinemotor die in de Hybrid aan een 44 pk sterke elektromotor is geknoopt en die in de PHEV-versie ondersteund wordt door een 61 pk sterke unit. Het systeemvermogen van beide hybride Niro's bedraagt 141 pk en 265 Nm. De plug-in hybride Niro perst tot 49 kilometer uit zijn 8,9 kWh grote accupakket.

Of de nieuwe elektrische e-Niro een veel groter bereik krijgt dan het huidige model, valt overigens nog te bezien. De EV6 met de grootste reikwijdte, de 229 pk sterke achterwielaangedreven versie met de 77,4 kWh accu, heeft namelijk een actieradius van 528 kilometer ver. Niet eens gek veel meer dan de 455 kilometer die de meest capabele e-Niro achter zijn naam noteert. Op het gebied van laadsnelheid valt er nog wel wat te winnen, de e-Niro kan namelijk maximaal 77 kW snelladen.

Kia meldt dat het op de plug-in hybride Kia Niro de Greenzone Drive Mode introduceert, een modus die de Niro op basis van onder meer navigatiegegevens automatisch in EV-stand schakelt om te voldoen aan milieuzones. Ook kun je als bestuurder zelf bepaalde 'groene zones' aangeven waarin de Niro PHEV automatisch overschakelt naar elektrokracht als dat mogelijk is.

Design

Over het ontwerp van de nieuwe Kia Niro valt een boek te schrijven. Het is namelijk compleet anders dan dat van het model dat je al jaren kent. De Niro is net als auto's als de EV6 volgens de Opposites United-filosofie getekend en dat staat tot op heden garant voor extravagant design. Het ontwerp van de Niro is afgeleid van dat van de Habaniro Concept die Kia in 2019 presenteerde.

De nieuwe Kia Niro oogt vanuit elke hoek een stuk brutaler. Aan de voorzijde valt de eigenwijs vormgegeven led-dagrijverlichting op die linea recta afkomstig lijken van zijn conceptuele voorbode. De cross-over heeft een fikse en in contrasterende kleur uit te voeren C-stijl en een achterzijde die ook breekt met de vormgeving van het huidige model. De onder de achterruit geplaatste achterlichten maken plaats voor hoog geplaatste, verticale achterlichten die direct naast de achterruit zitten. Daarnaast verhuist de kentekenplaat een verdieping omhoog, van de achterbumper naar de achterklep.

Interieur

Ook voor de vormgeving van het binnenste van de Niro heeft Kia het penseel der vernieuwing enthousiast ter hand genomen. Het overzichtelijke maar vrij conventioneel ogende dashboard van de in 2016 gepresenteerde Niro wordt verruild voor een binnenste waarin twee optisch min of meer met elkaar versmolten displays de grootste visuele attractie vormen. Het achter het stuur geplaatste scherm fungeert als instrumentarium, het scherm ernaast behoort op zijn beurt toe aan het infotainmentsysteem. Opvallend is de sfeerverlichting waarmee Kia de ruimte tussen het infotainmentscherm en de rechter uitstroomopening opvult. De elektrische e-Niro had al een ronde selectieknop voor het kiezen van de rijrichting, voortaan hebben ook de Niro Hybrid en Niro Plug-in Hybrid een ronde keuzeknop voor de automaat.

Geen nieuw model zonder een passage over 'duurzame' en 'milieuvriendelijke materialen' en dus past ook Kia dergelijk spul toe in de Niro. Zo is de hemelbekleding gemaakt van gerecycled behang en is er voor de stoelen onder meer gebruikt gemaakt van tencel, een uit eucalyptusbladeren gewonnen stof.

Beschikbaarheid

De nieuwe Kia Niro komt medio volgend jaar in Nederland op de markt, zowel als Hybrid, Plug-in Hybrid en als elektrische e-Niro.