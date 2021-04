Nieuwe Jeep Compass in detail

Eind 2020 presenteerde Jeep in China al een gefacelifte versie van z'n in 2017 op de markt gebrachte Compass. Begin dit jaar introduceerde Jeep een reeks 80th Anniversary-edities, niet alleen van de Wrangler en Renegade, maar óók van de voor Europa gefacelifte versie van de Compass. Vandaag tilt Jeep de vernieuwde reguliere versies op het podium. Jeep noemt z'n vernieuwde Compass de 'New Compass' en spreekt van een volledig nieuw model, maar dat is niet helemaal het geval, we hebben immers te maken met een facelift. Dat Jeep zo gewichtig doet over de aangescherpte Compass, is echter verklaarbaar. Het model is in Europa namelijk goed voor maar liefst 40 procent van de verkopen van het merk. Een kwart van de Compassen die het merk verkoopt, is daarbij een plug-in hyride. Dat die 4xe-geheten stekkerversie na de facelift terugkeert, is dan ook logisch.

De vernieuwde Compass is vanbuiten onder meer te herkennen aan z'n nieuwe full-ledkoplampen. De nieuwe lichtunits zijn een stuk platter dan die van het inmiddels ruim vier jaar oude origineel. De led-dagrijverlichting verhuist van de onderzijde van de lichtunit naar de bovenzijde ervan. Jeep neemt ook de voorbumper onder handen. De mistlampen verschuiven iets omhoog en worden optisch aan elkaar geknoopt door een zwarte kunststof strip. De aanpassingen aan de achterkant zijn minder ingrijpend. De ledverlichting van de achterlichten is op zeer subtiele wijze veranderd. De rode ledstrip van de achterlichten loopt meer horizontaal en volgt niet meer de uitloper omlaag. Ondanks dat de vernieuwde Jeep Compass in deze nieuwe vorm ook in China en India op de markt is, en daar al eerder werd gepresenteerd, is het design van de vernieuwde SUV volgens Jeep 'meer Europees'. De elektrisch bedienbare achterklep laat zich voortaan ook openen door met je voet onder de achterbumper te wapperen.

Zo summier als de optische wijzigingen zijn, zo heftig gaat het interieur op de schop. Sterker nog, het complete dashboard is nieuw. De nieuwe Jeep Compass heeft een 10,25-inch groot digitaal instrumentarium en een compleet nieuw Uconnect 5-infotainmentsysteem waarvan het nieuwe 8,4- of 10,1-inch metende display maar nu enigszins los op het dashboard is geplaatst in plaats van geïntegreerd is in de middenconsole. Het systeem kan uiteraard overweg met zaken als Android Auto en Apple Carplay. Onder het scherm zit een reeks fysieke snelkoppelingen, daaronder de nieuwe ventilatieroosters. Ook de ventilatieroosters op de hoeken van het dashboard worden vervangen, ze zijn nu met elkaar verbonden door een over de gehele breedte van de cockpit lopende strip. Meer nieuws? Zeker. Het bedieningseiland van de klimaatregeling is compleet nieuw en ook de middentunnel is, net als het stuurwiel, helemaal Jeep Nieuwe Stijl. Het nieuwe interieur heeft 4,4 liter meer aflegruimte dan dat van het model dat je nu nog bij de dealers vindt. Ook interessant: de vernieuwde Compass is de eerste Europese Jeep die dankzij zaken als verkeersbordherkenning, intelligente adaptieve cruise control, Lane Centering, een noodremsysteem en voetganger- en fietserherkenning semi-autonoom (niveau 2) op de snelweg (Highway Assist) zijn gang kan gaan.

Motoren

Jeep levert de vernieuwde Compass als Sport, Longitude, Limited, S én als ruiger uitgedoste Trailhawk. Er zijn 130 pk en 150 pk sterke geblazen 1.3-benzinemotoren die zowel met een handgeschakelde zesbak als met een DCT-automaat te krijgen zijn. De benzineversies zijn altijd voorwielaangedreven, ook de Trackhawk-uitvoering. Daarnaast levert Jeep twee plug-in hybride 4xe-aandrijflijnen met vermogens van 190 en 240 pk. Deze stekkerversies hebben een automatische zesbak. De 4xe-plug-ins hebben net als voorheen een 11,4 kWh groot accupakket waarmee het tweetal 47 tot 49 kilometer ver komt. De 190 pk sterke variant schopt het tot een elektrisch rijbereik van 52 kilometer. In de 190 pk sterke Compass 4xe levert de geblazen 1.3 benzinemotor 130 pk, in de 270 pk sterke 4xe-smaak schopt die krachtbron het tot 180 pk. De elektromotor is in beide versies 60 pk en 250 Nm sterk. De vernieuwde nu 130 pk sterke 1.6 Multijet II-dieselmotor komt niet naar Nederland.

Prijzen Jeep Compass

Motorversie en uitvoering Vanafprijs (€) 1.3T 130 SPORT 34.190 1.3T 130 LONGITUDE 36.590 1.3T 150 DDCT LONGITUDE 39.190 1.3T 130 LIMITED 39.790 1.3T 150 DDCT LIMITED 42.390 1.3T 150 DDCT 80TH ANNIVERSARY 44.390 1.3T 150 DDCT S 47.190