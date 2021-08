Nieuwe Jeep Commander uitgebreid te zien

De Braziliaanse tak van Jeep deelt een video waarin het de nieuwe Commander laat zien. De Commander moet je overigens niet verwarren met de Grand Commander die Jeep in China aanbiedt.

De naam Commander kennen we in Nederland van een opvallend hoekige kolos die Jeep in 2006 in Europa op de markt bracht. De Commander die Jeep later dit jaar in Brazilië op de markt brengt, lijkt geen voortzetting te zijn van dat model. Het uiterlijk van de Commander doet, hoewel volledig anders, in zekere mate denken aan dat van de hier wél geleverde Compass. Daar komt bij dat ook het interieur van de Commander één op één afkomstig lijkt uit die SUV. In tegenstelling tot de Compass is de Commander geen vijfzitter, maar een zevenzitter met drie zitrijen.

De Commander komt in Brazilië op de markt als Limited en als Overland. Die laatste, rianter bedeelde uitvoering is de versie die je op deze foto's ziet. De Commander wordt waarschijnlijk geleverd met de bekende 1,3-liter 'Firefly'-benzinemotoren, al lusten die in machines in Brazilië niet alleen benzine, maar ook ethanol.

Jeep's nieuwste SUV wordt later deze maand in z'n geheel gepresenteerd. We verwachten echter niet dat de Commander ook in Europa op de markt komt.