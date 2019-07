Nieuwe instapdiesel voor Mercedes-Benz A-klasse

Mercedes-Benz voegt een nieuwe dieselmotor toe aan het leveringsgamma van de A-klasse. De viercilinder neemt de rol van instapdiesel over van de A180d, zo blijkt uit een duik in de prijslijsten van Mercedes' instapmodel.

Tot op heden was de 116 pk sterke 180d de basisdieselmotor van de Mercedes-Benz A-klasse, maar dat is niet langer het geval. Vanaf heden is de rol van instapdiesel namelijk toebedeelt aan de 160d. Net als de 180d is het een 1.461 cc grote viercilinder die in de basis afkomstig is van Renault, maar in de 160d levert die machine geen 116 pk en 240 Nm, maar een zeer bescheiden 95 pk en 240 Nm.

In tegenstelling tot de 180d is de 160d puur en alleen met een handgeschakelde transmissie te krijgen. Wie die zesbak kundig bedient, moet de A160d in 12,4 tellen aan een snelheid van 100 km/h kunnen helpen. Z'n topsnelheid: 193 km/h. Daarmee is de A180d met een sprinttijd van 10,5 seconden bijna twee volle tellen rapper. Het gemiddeld verbruik van de 160d is met 4,0-4,3 l/100 km identiek aan dat van z'n krachtigere broer.

De vanafprijs van de A160d is vastgesteld op € 32.181. Bestellen kan per direct. De krachtbron staat vooralsnog niet op de leveringslijst van de A-klasse Limousine.