Honda Insight (2000) - In het Wild

De eerste generatie van de Honda Insight is in Nederland nooit origineel geleverd. Dat weerhield sommigen er niet van om er toch eentje te importeren, zoals de eigenaar van dit exemplaar. Uit de historie van deze auto blijkt dat diegene in ieder geval behoorlijk gehecht is aan zijn of haar eigenwijs vormgegeven hybride.

Bij een Japanse hybride denk je wellicht aan de Toyota Prius, maar de bijzondere Honda Insight verscheen toch echt eerder op het toneel. Van voren gezien past de Insight goed in het Honda-gamma van de late jaren negentig, met koplampen die doen denken aan de Civic uit die tijd. Vanaf de A-stijl is de Insight echter helemaal uniek. De auto is een driedeurs hatchback met een Kamm-tail, waarbij de vlak liggende achterruit aan de achterkant abrupt wordt afgesneden. De achterruit wordt daarmee effectief opgedeeld in twee delen: een schuin deel en een rechtopstaand deel tussen de achterlichten. Een op die wijze gesplitste achterruit kwam later ook terug op de, jawel, tweede generatie Toyota Prius.

De Insight heeft zijn uiterlijk niet alleen om lekker eigenwijs te zijn. Honda probeerde de hybride namelijk zo aerodynamisch mogelijk te maken, mede door de achterste wielkasten af te dekken. Alles staat in het teken van brandstof- en gewichtsbesparing. De aandrijflijn van de Insight lijkt op die van de huidige mild-hybrids. Tussen de verbrandingsmotor en de transmissie zit namelijk een elektromotor die de verbrandingsmotor ondersteunt en tegelijkertijd fungeert als startmotor en generator. De verbrandingsmotor is een 1.0-driecilinder met 68 pk, de elektromotor levert daarbovenop 13 pk. Dat is niet bijster veel vermogen, maar de Insight weegt dan ook slechts tussen de 800 en 900 kilo, afhankelijk van welke uitvoering je kiest.

Het exemplaar in kwestie is een vroege Insight met bouwjaar 2000, het eerste volledige productiejaar van de auto. Dat betekent meteen dat hij een handgeschakelde vijfbak heeft, want pas vanaf 2001 konden klanten ook kiezen voor een bij hybrides gebruikelijke CVT-automaat. De eigenaar zocht waarschijnlijk specifiek naar een Insight van de eerste generatie, want hij of zij haalde de auto in 2010 naar Nederland en deed hem daarna niet meer van de hand. Als deze Insight geen airconditioning heeft – in het eerste bouwjaar was dat een optie – weegt hij slechts 838 kilo. Met airco komt daar 19 kilo bij. Deze auto ziet er in ieder geval heel netjes uit. Zelfs de originele wielen, met afgedichte wielkappen, zitten er nog op. Een unieke verschijning in het straatbeeld!

