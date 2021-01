Nieuwe Honda HR-V wordt coupé-SUV

De in 2015 op de Europese markt gebrachte Honda HR-V, een auto die zijn leven een jaar eerder begon als Vezel, werd in 2018 subtiel gemoderniseerd. Een uitgebreide facelift heeft de HR-V nooit gekregen en het ziet er ook niet naar uit dat dat nog gaat gebeuren. De HR-V vindt namelijk opvolging in een volledig nieuwe tweede generatie waar AutoWeek je nu de eerste foto's van kan laten zien.

De tweede generatie HR-V op deze foto's hangt nog behoorlijk in de plakkers, al valt er al genoeg over het uiterlijk van de nieuwe Captur-concurrent te zeggen. Het eerste dat opvalt is dat de HR-V naast een hogere neus ook een compleet andere lijn krijgt. De achterruit ligt veel vlakker dan die van de huidige HR-V. Honda kiest er dus voor om de nieuwe HR-V een meer 'Coupé-SUV'-achtige vorm te geven. De compacte cross-over krijgt verder relatief platte koplampunits. Het geheel doet sterk denken aan de snuit van de vorig jaar gepresenteerde Honda SUV:e Concept. De Honda SUV:e-concept was een vooruitblik op een nieuwe elektrische SUV van Honda. Het feit dat de HR-V op deze foto's over een zichtbaar werkend uitlaatpijpje beschikt, wijst er uiteraard op dat dit géén EV is.

Wat de nieuwe HR-V gaat aandrijven, is officieel niet bekend. Het ligt echter sterk voor de hand dat Honda de HR-V de e:HEV-aandrijflijn van de nieuwe Jazz meegeeft. Wat afmetingen betreft zal de nieuwe HR-V enkele centimeters groeien ten opzichte van het huidige model. Een officiële onthulling van de derde generatie HR-V verwachten we later dit jaar.

De HR-V is in Nederland geen enorm succesnummer. Sinds de herintroductie van de modelnaam in 2015 zijn in ons land nog geen 2.000 HR-V's verkocht. Alleen in 2016 (587 stuks) kwamen de verkoopcijfers van de auto boven de 500 exemplaren uit. In 2017, 2018 en 2019 werden achtereenvolgens 389, 308 en 307 HR-V's verkocht. Vorig jaar daalden de verkopen tot 223 exemplaren.