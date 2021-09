Nieuwe Ford Ranger in actie

Een nieuwe generatie van de Ford Ranger is in aantocht. Daaraan geeft Ford nu zelf ook visuele ruchtbaarheid, want het toont de (weliswaar nog ingepakte) nieuwe Ranger in actie.

Na ruim tien jaar mag de huidige Ford Ranger het stokje over gaan dragen aan de volgende. Eind dit jaar trekt Ford het doek van de nieuwe Ranger, die - in ieder geval in de VS - begin volgend jaar op de markt komt. We zagen hem al meermaals gecamoufleerd voorbijrijden en zelfs de nieuwe Ford Ranger Raptor is al gespot. Kennelijk vindt Ford het zelf nu ook tijd om de auto alvast onder de aandacht te brengen en dat doet het in een video (onderaan dit artikel te bekijken) waarin de Ranger flink door ruig terrein wordt gejaagd. Het ziet er in ieder geval al uit als een capabele offroader.

Helaas blijft de nieuwe Ranger vooralsnog aardig volgeplakt met verhullende zaken, desalniettemin is goed te zien dat de Ford een behoorlijk ander front krijgt dan we gewend zijn. Het huidige type heeft een enigszins Europees aandoende neus en dat is hierna verleden tijd. We zien invloeden van de F-150 en ook de recent onthulde kleinere broer van de Ranger, de Ford Maverick. Dat het allemaal wat Amerikaanser oogt is overigens extra bijzonder als je bedenkt dat de volgende generatie van de Volkswagen Amarok een zustermodel van de aanstaande Ranger is. Die wordt dus waarschijnlijk ook wat hoekiger dan voorheen, zoals in een ontwerpschets ook al is te zien Eind dit jaar presenteert Ford zoals gezegd de nieuwe Ranger.