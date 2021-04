Ford Ranger als Stormtrak én Wolftrak naar Nederland

Ford levert de Ranger Raptor in Nedeland met vier conventionele portieren, al bestaat het gros van de Ranger-verkopen in verband met de eisen die de Nederlandse fiscus aan een bedrijfswagen op grijs kenteken stelt uit de Ranger Enkele Cabine en Ranger Super Cabine. Die laatste, de variant met twee kleine 'achterstevoren' openende achterportiertjes, krijgt twee nieuwe uitvoeringen. De Ranger Super Cabine was al verkrijgbaar als XL, als XLT én als avontuurlijke Wildtrak. Ford voegt daar nu twee nieuwe stoer ogende uitvoeringen aan toe: de Stormtrak en de Wolftrak.

Ranger Stormtrak

De rode Ranger op de foto's is de nieuwe Stormtrak-variant. Net als de Wildtrak heeft-ie een 213 pk biturbo 2.0 Ecoblue-dieselmotor onder de kap, een 500 Nm sterke machine die is gekoppeld aan een tientraps automaat. Deze op de Wildtrack gebaseerde uitvoering is in de speciale kleur Striking Rapid Red gespoten, maar is ook in de kleuren Frozen White en Blue Lightning leverbaar. De Stormtrak krijgt krijgt niet alleen standaard led-koplampen, maar ook rode inzetstukken in zijn grille en beschermdelen voor de bodem. De achterbumper is in het zwart uitgevoerd en de Ranger Stormkrijgt is rondom natuurlijk voorzien van speciale badges.

Een interessante voor de Ranger nieuwe accessoire is de op de Wildtrak standaard aanwezige Power Roller Shutter, een elektrisch bedienbaar rolluik om de laadbak mee af te dekken. De Stormtrak krijgt verder lederen bekleding waarin Stormtrak-logo's zijn geborduurd. Her en der zien we rode stiksels en Ford kleedt het binnenste verder aan met grijskleurige accenten.

Ranger Wolftrak

De Ranger Wolftrak is gebaseerd op de XLT-uitvoering en krijgt Fords 170 pk 2.0 EcoBlue-dieselmotor onder de kap, die net als de 213 pk-variant is gekoppeld aan een tientraps automaat, al is ook een handgeschakelde zesbak te krijgen. Deze meer op offroadwerk gerichte versie heeft onder meer offroadbanden en een elektronisch sperdifferentieel achter, dat op de XLT normaal gesproken optioneel is. De Ranger krijgt als Wolftrak onder meer een buizenframe in zijn laadbak waarvoor je allerhande Ford-accessoires kunt krijgen. De Imposing Conquer Grey-kleurige Wildtrak staat op speciaal 17-inch lichtmetaal, heeft een matzwarte grille en krijgt net als de Stormtrak een reeks speciale badges. Die ontbreken ook in het interieur niet, waarin Ford verder een matzwart instrumentarium, all-weather-vloermatten en het SYNC3-infotainmentsysteem met 8-inch beeldscherm monteert.

Nederlandse prijzen van de twee nieuwe, gelimiteerde edities van de Ford Ranger zijn er nog niet.