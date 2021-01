Nieuwe Ford Ranger op pad

De Ford Ranger is inmiddels al tien jaar oud en dat is voor Ford reden om een opvolger voor te bereiden. Die krijgen we nu voor het eerst te zien.

De Ford Ranger is een beetje een vreemde eend in de bijt bij Ford. Pick-ups zijn weliswaar niet aan te slepen in de VS, maar die van het relatief bescheiden formaat van de Ranger zijn er minder populair. Daarbij zou de Ranger desondanks wat te dicht op de F-150 zitten in de Amerikaanse markt. Toch besloot Ford de huidige Ranger, die al sinds jaar en dag buiten de VS (en ook hier in Nederland) leverbaar is, in 2019 ook daar op de markt te brengen. Lang houdt-ie het daar waarschijnlijk niet vol en ook wij mogen aflossing verwachten, want er komt een volledig nieuwe generatie aan.

Met z'n 11 jaar is de Ranger namelijk al behoorlijk op leeftijd en vooral in Zuid-Amerika, Afrika en delen van Azië is er vanwege de behoorlijke vraag naar de Ranger behoefte aan een opfrisser. Hoewel de camouflage een gedetailleerde blik op de nieuwe Ranger bemoeilijkt, is al wel enigszins te ontwaren dat de Ranger een wat Amerikaanser front krijgt. Vermoedelijk kijkt-ie meer het kunstje af bij z'n grote broer, de F-150. Dat moet de pick-up waarschijnlijk ook voor de thuismarkt wat aansprekender maken. Ook zal de basis Amerikaanser zijn; de huidige Ranger werd immers nog samen met Mazda ontwikkeld. De nieuwe doet Ford zelf.

Technische details houdt Ford uiteraard nog stevig tegen de borst gedrukt, maar ga ervan uit dat op de internationale motorenlijst de biturbo 2.3 EcoBoost viercilinder weer terugkeert in de Ranger. Hier in Nederland is de Ranger leverbaar met de 170 of 213 pk sterke geblazen 2.0 en vooralsnog lijkt er geen reden dat die optie verdwijnt. Interessant is overigens dat Volkswagen vanwege hun partnerschap met Ford om tafel is gegaan voor de Ranger. De opvolger van de Amarok wordt namelijk de tweelingbroer van de nieuwe Ranger, dus ongetwijfeld zullen we daar later dit jaar ook een eerste levensteken van krijgen. De marktintroductie verwachten we niet voor 2022.