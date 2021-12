Nieuwe elektrische sedan van Turkse TOGG

TOGG geeft begin januari acte de présence tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Het merk zegt de bezoeker van die techbeurs te overladen met het beste dat het op het gebied van autonoom, elektrisch en connected mobiliteit te bieden heeft. Wat houdt dat concreet in? Zeer waarschijnlijk geeft het bedrijf een concretere glimp van de modellen die het op termijn gaat voeren. Eerder dit jaar kon AutoWeek je al exclusieve patenttekeningen laten zien van de productierijpe versie van TOGG's elektrische SUV en nu hebben we patenttekeningen van een splinternieuwe elektrische sedan van TOGG te pakken.

TOGG geeft zelf de eerste schimmige platen van zijn nieuwe elektrische SUV vrij (foto's 8 t/m 10), een auto die op detailniveau afwijkt van de eerste pre-productie SUV die het Turkse consortium eind 2019 opdiende. We mikken erop dat TOGG die elektrische SUV meebrengt naar Las Vegas, maar vlak ook zeker niet uit dat TOGG er de op deze patentplaten zichtbare elektrische sedan parkeert. De officieel nog naamloze elektrische sedan wijkt opvallend sterk af van de elektrische sedan die TOGG in december 2019 presenteerde, maar heeft er gelijktijdig veel van weg.

We zien een vierdeurs sedan die een veel geleidelijker aflopende daklijn heeft dan het twee jaar geleden getoonde prototype. De daklijn loopt vloeiender over in de achterklep. Het lijkt er dan ook sterk op dat we hier geen productierijpere versie van het in 2019 getoonde prototype voor ons hebben, maar een vooruitblik op een geheel nieuw model. Een concept-car dus. De ogenschijnlijk in de grille en op het dak verwerkte ledverlichting wijzen daar samen met de ontbrekende portiergrepen op. Hoewel het design van de zowel voor- als achterzijde gelijkenissen vertoont met dat model, is elk lijntje toch echt anders. Ook de raampartij van de sedan op de patentplaten is compleet anders dan die van de enkele jaren geleden getoonde voorbode.

TOGG zegt de vooralsnog als 'C-SUV' aangeduide elektrische SUV in 2022 in het Turkse Gemlil te gaan bouwen. De elektrische sedan verwachten we niet lang daarna. TOGG heeft overigens ook een elektrische hatchback, een compacte cross-over en een MPV op het wensenlijstje staan.