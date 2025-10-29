De Daihatsu Copen is dood. Leve de Copen! Daihatsu geeft tijdens de Japan Mobility Show een concrete vooruitblik op een nieuwe generatie van de Copen. Het merk maakt van de gelegenheid gebruik om nog een kleine armada andere nieuwe kei-cars te presenteren.

De Daihatsu Copen zoals die in Nederland werd geleverd, bestaat al jaren niet meer. Daihatsu is in Europa sinds 2013 niet meer actief. Intussen is de Copen stug doorgegaan. De aaibare klapdakcabrio vond opvolging in een model dat niet meer onze kant op zou komen en dat nog slechts een jaar te gaan heeft. Daihatsu gaf al aan te onderzoeken hoe het de auto een opvolger zou kunnen geven en vandaag blijkt het al behoorlijk vergevorderde plannen te hebben. Dit is de Daihatsu K-Open!

De K-Open is uiteraard een voorbode van wat je van de nieuwe derde generatie Copen kunt verwachten. Wat blijkt: de nieuwe Copen wordt een regelrecht retromodel en lijkt sterke gelijkenissen te vertonen met het origineel. In tegenstelling tot de eerste en tweede generatie is de K-Open een achterwielaandrijver. De benzinemotor zit volgens Daihatsu laag in de auto, wat bijdraagt aan een laag zwaartepunt.

Met zijn ronde koplampen en achterlichten knipoogt de K-Open uiteraard naar het oermodel. Zijn ietwat bolle toet en ronde bilpartij zijn uiteraard ook verwijzingen naar de eerste generatie. Opvallend is dat de achterzijde een stuk hoger is dan de rest van de auto. Centraal onderaan de achterzijde nemen we een uitlaateindstuk waar. Het interieur verraadt al iets over de aandrijflijn. Daarin zien we gewoon de pook van een handgeschakelde versnellingsbak.

Hoe leuk je de Daihatsu K-Open wel of niet vindt, maakt eigenlijk weinig uit. Naar Nederland zal het stukje automobiele pret helaas niet komen.

Meer Daihatsu!

Daihatsu parkeert tijdens de Japan Mobility Show niet alleen de K-Open op zijn stand, maar trekt er ook een blik nieuwe studiemodellen open. Die zijn zo mogelijk nog minder relevant voor ons dan de K-Open. Er is een reeds behandelde Midget X getoond piepklein bestelwagentje (foto's 41 t/m 51), een K-Vision gedoopte vooruitblik op een nieuwe, praktische kei-car (foto's 16 t/m 26) én een voorproefje op een kleine traditionelere elektrische bestelauto in het kei-segment dat luistert naar de naam Kayoibako-K (foto's 27 t/m 50). Dat lijkt een kleiner neefje van deze Toyota te zijn.