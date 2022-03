Op zoek naar een roadster voor 10.000 euro

(K)open!

Daihatsu Copen 1.3 Roadster

€9.950

2007

140.277 km

Héél soms duikt er een op in het straatbeeld, maar snel zul je zo’n Daihatsu Copen in Europa niet zien. Wat ons betreft is dat jammer, want er staat hier een heerlijk karretje de show te stelen op de foto’s. Lichtmetalen wielen, stoelverwarming en een elektrisch bedienbare hardtop zijn enkele van de opties die deze kleine Japanner erg begeerlijk maken. Met de 1.3-viercilinder is dit exemplaar officieel geen kei-car, want daarvoor is hij te groot. De eigenaar wordt dankzij die motor wel verwend met 87 pk en prestaties van (klein) formaat. Deze blauwe smurf schiet binnen tien seconden naar de triple digits en het krachtsvertoon houdt pas op als de 180 km/h wordt aangetikt. Je moet maar durven in zo’n klein ding, dat slechts 825 kg op de weegschaal legt. Met een vraagprijs van net geen 10.000 euro is het beslist geen koopje, maar voor dat bedrag rijd je wel iets heel speciaals.

Allemansvriend

Mazda MX-5 1.8

€9.900

2007

110.001 km

Zodra de eerste zonnige dagen van het jaar hun intrede doen, lijken de kleine Mazda’s MX-5 als paddenstoelen uit de grond te schieten. Ze zijn heel populair en lijken niet één specifieke doelgroep aan te trekken. Jong en oud, man of vrouw: iedereen kan vriendjes worden met dit lichtvoetige pretpakket van Mazda. Het tweedehands aanbod is enorm, maar ze staan er lang niet allemaal fris en fruitig bij. Dit rode exemplaar met stoffen dak ziet er nog netjes uit en wordt geleverd met een half jaar garantie. Het is wel een geïmporteerde auto en de apk verloopt al in mei. Een frisse keuring afdwingen bij de verkoper is dus geen onverstandige keuze. Als die er eenmaal op zit, is het zorgeloos genieten, want de Mazda is met zijn 1.055 kilo lekker lichtvoetig en bewezen betrouwbaar en biedt veel rijplezier voor relatief weinig geld.

Brits alternatief

MG MGF 1.8

€6.444

2001

102.784 km

Je zou de MGF kunnen zien als het Britse antwoord op de Mazda MX-5, want hij volgt in grote lijnen dezelfde filosofie. De MG is licht, compact, heeft achterwielaandrijving en biedt veel rijplezier voor een relatief bescheiden bedrag. Deze auto bewijst dat rijplezier ook heel goed mogelijk is zonder een overdaad aan pk’s. Hou de boel lekker lichtvoetig en je bent al een heel eind op weg. Dit origineel Nederlandse exemplaar heeft nog maar net de ton aangetikt. Het British Racing Green staat hem geweldig en de leren bekleding met (nep)houtinleg maakt van deze kleine MG een elegante verschijning, zoals het een Britse auto betaamt. De prijs is aangenaam laag in vergelijking met de twee Japanse concurrenten, dus blijft er gelukkig nog budget over voor onderhoud en reparaties. De apk verloopt vervolgende maand, dus dat is wel een punt van onderhandeling bij aankoop.

