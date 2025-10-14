Hoewel Daihatsu in Nederland auto's heeft geleverd als de Charade, Valera en Applause, is het vooral bekend om zijn écht kleine stadsauto's. De Cuore heeft in het verleden ruim 65.000 Nederlanders tot aanschaf weten te verleiden en zelfs de Move wist duizenden mensen de portefeuille uit de broek te ontfutselen. In thuisland Japan kon het nóg kleiner dan de Cuore. Zo verkocht het er vanaf eind jaren vijftig de Midget: een driewielertje met een open laadbakje en een stuur zoals je dat van een scooter kende. De oer-Midget kreeg later een variant met portieren en daadwerkelijk een stuurwiel. Midden jaren 90 introduceerde Daihatsu de Midget II: een minuscuul autootje met vierwielen, achterwielaandrijving en een zo'n 30 pk sterk driecilindertje. De laatste exemplaren van dat piepkleine praktische stadsvriendje rolden in 2001 van de band in Osaka en dat betekent dat er al bijna 25 jaar geen Midget meer bestaat. Vanwaar dat lange intro? Welnu: de Midget keert terug!

Daihatsu brengt een Midget X geheten concept-car mee naar de Japan Mobility Show. De Midget X kijkt net zo onbevangen de wereld in als zijn voorgangers, heeft piepkleine wieltjes en moet net zo multi-inzetbaar zijn als de eerdere modellen. Daihatsu voorziet er versies van met een klein open laadbakje, maar ook met een opbergbox of zelfs een heus cabine achteraan. Technische specificaties zijn er nog niet, al durven we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat hij vast elektrisch is aangedreven. Mocht er een productieversie komen, dan zal die linea recta aan de Europese en dus ook Nederlandse markt voorbij scheuren.