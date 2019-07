Nieuwe concept-car van Honda opgedoken

Tijdens de IAA van Frankfurt liet Honda de Urban EV Concept zien, een elektrisch studiemodel dat overgoten was met een aandoenlijke en sympathie opwekkende designtaal. Die Urban EV, die inmiddels als 'Honda e' door het leven gaat en volgend jaar in de showrooms staat, kreeg navolging in de vorm van de Sports EV Concept. Ook dat was een elektrisch studiemodel met een designtaal die sterk deed terugdenken aan het Honda van weleer. Bleef het daarbij? Welnee. In maart konden het publiek zich tijdens de salon van Genève namelijk vergapen aan de Tomo Concept, een net geen 4 meter lang studiemodel waar ook Honda's retro-designtaal op was te zien. De Japanners blijken voorlopig nog niet uitgekeken te zijn op die tekenstijl.

Op de op eind december vorig jaar ingediende patentplaten die we uit de database van het Japanse patentbureau hebben opgedoken, valt namelijk op te maken dat Honda nóg een studiemodel klaar heeft staan waar de vrolijke tekenstijl op is te zien. Net als de retrorakkers die hem voorgingen, lijkt ook deze nog naamloze nieuwkomer een showauto te worden met een elektrische aandrijflijn. De dichte neus en de afwezigheid van zichtbare uitlaateindstukken draagt hier natuurlijk aan bij. Het lijnenspel doet zelfs enigszins denken aan een coupé met middenmotor. Net voorbij de portieren zien we een koelopening. Hopelijk krijgen we later dit jaar meer van de opvallende Honda te zien.