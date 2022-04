Seat met uitsterven bedreigd: 'Toekomst ligt bij Cupra'

Kunnen alle Seat-dealers aan het eind van dit decennium hun deuren sluiten? Die kans is volgens de Duitse krant Handelsblatt groot. Het Spaanse automerk is mogelijk over zes of zeven jaar het slachtoffer van een volgende reorganisatie binnen de Volkswagen-groep. De focus ligt momenteel namelijk volledig op Cupra, met name op EV-gebied.

Seat-topman Wayne Griffiths zei het zelf op de jaarlijkse persconferentie van zijn merk: "De duurzame levensvatbaarheid van ons bedrijf in de toekomst hangt nauw samen met de groei van Cupra. We zien ons nieuwe merk als een hefboom om de winstgevendheid te vergroten." Hij besteedde gedurende de rest van zijn presentatie dan ook weinig aandacht aan Seat. Tegen 2025 heeft Cupra vier nieuwe modellen gelanceerd, waaronder de Tavascan, een compacte EV met designkenmerken van de UrbanRebel en een nog naamloze hybride SUV. Momenteel heeft Cupra al twee 'eigen' modellen in het gamma: de Formentor en de elektrische Born.

Bij Seat is het daarentegen opvallend stil als het over de toekomst gaat. Het merk is bezig met de ontwikkeling van autonoom rijden, maar het is niet ondenkbaar dat die kennis straks rechtstreeks naar Cupra gaat. Qua EV's bleef het bij de Mii Electric, van de Born kwam geen uiteindelijk geen Seat-versie. Een sterfhuisconstructie? Het lijkt er wel op. De afgelopen twee jaar noteerde Seat bovendien rode cijfers, waardoor de urgentie voor de Volkswagen-groep om de bezem door het Spaanse merk te halen behoorlijk groot is. Griffiths maakte dat op de persconferentie ook duidelijk: het merk kan zich geen verdere verliezen meer veroorloven. Aangezien Cupra ondanks zijn korte bestaan nu al goed is voor de helft van de nieuwe verkopen binnen Seat-Cupra, lijkt het sommetje gauw gemaakt.

Ontkennen noch bevestigen

De ondernemingsraad van Seat is in ieder geval behoorlijk ontstemd over de mogelijke dood van Seat als merk. De Spanjaarden vinden het onbegrijpelijk dat een 70-jarige traditie op deze manier de nek wordt omgedraaid. Seat zelf ontkent noch bevestigt het nieuws in een reactie. Eerst spreekt men vol trots over Seat, om vervolgens daaraan toe te voegen: "Wij geloven dat in dit decennium zowel efficiënte verbrandingsmotoren als hybride voertuigen naast elkaar zullen blijven bestaan." Dat het over en uit is voor Seat richting 2030, lijkt - zeker gezien het gebrek aan EV's - al met al dus een aannemelijk scenario.

Een begrijpelijke beslissing om Seat te schrappen? Of mag dat absoluut niet gebeuren? Laat het weten in de reacties!