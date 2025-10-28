Ga naar de inhoud
Kia PV5 Cargo is recordbrekende elektrische bestelbus

Records zijn er om bedacht en gebroken te worden

15
Kia PV5 Cargo Record
Lars Krijgsman

De Kia PV5 Cargo is een elektrische bestelbus die om meerdere redenen interessant is. Daar komt er nu eentje bij. De PV5 Cargo heeft een Guinness World Record binnen weten te slepen.

De Kia PV5 Cargo is in Nederland de eerste bestelbus van Kia sinds de Pregio. Het is daarbij ook nog eens een volledig elektrische en relatief modulaire. In de vorm van de PV5 Passenger is er zelfs een bijna MPV-achtige personenautoversie van. De PV5 Cargo is daarbij nu ook een echte recordbus.

Kia's PV5 Cargo sleept een Guinness World Record binnen door op één acculading en met volle belading een afstand van 693,38 kilometer te rijden. Dat is de grootste afstand die een elektrische bestelbus heeft gereden met maximale lading en zonder de accu tussendoor opnieuw op te laden. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt een record op naam zetten. De betreffende PV5 was een PV5 Cargo L2H1 met 71,2 kWh accu. Die mag tot 790 kilo aan spul van A naar B zeulen. De PV5 is er ook met kleinere 51,5 kWh accu.

De ruim 690 kilometers werden op een 58,2 kilometer lange route gereden waarbij voornamelijk stadskilometers werden afgelegd en die weer eindigde waar hij begon, zodat de rit bijna twaalf keer kon worden gedaan.

Kia Kia PV5 Bestelauto's Elektrische Auto

