Nieuwe Citroën C3 onthuld

Citroën heeft speciaal voor de Zuid-Amerikaanse en Indiase markt een nieuw model ontwikkeld waar het een bekende naam op plakt: C3. De voor die groeimarkten bestemde Citroën C3 staat opvallend genoeg op hetzelfde platform als de C3 die je in Nederland kunt bestellen. Deze nieuwe, meer cross-over-achtige Citroën C3 heeft dezelfde 2,54 meter lange wielbasis en komt ook in de lengte vrijwel compleet overeen met 'onze' C3. Hij is namelijk 3,98 meter lang, terwijl de C3 in de Europese showrooms zich uitstrekt over een afstand van - op enkele millimeters na - 4 meter. Dat deze nieuwe Citroën C3 korter dan vier meter is, is voor de Indiase markt essentieel. Auto's korter dan vier meter komen daar namelijk in aanmerking voor onder meer fiscaal voordeel. Ondanks het feit dat hij iets korter is, is de bagageruimte van Citroëns nieuwkomer met 415 liter 15 liter groter dan die van zijn Europese naamgenoot.

Citroëns jongste model is de eerste van een uit drie modellen tellende reeks auto's die het merk in groeimarkten wil lanceren. In India is de nieuwe C3 het tweede model van Citroën, het merk verkoopt er momenteel namelijk alleen de C5 Aircross. Ongetwijfeld doet Citroën er met deze C3 straks goede zaken. Ongeveer een kwart van de auto's die in India wordt verkocht, is een auto uit het segment van deze C3. Opvallend zijn de doelgroepen waar Citroën op mikt. Zo heeft Citroën voor in India "[...] getrouwde stellen van in de dertig" in het vizier en mikt het in Brazilië op "[...] veertigers met een actieve levensstijl en twee kinderen."

Hoewel Citroën zegt dat het design van deze C3 toegespitst is op de Indiase en Zuid-Amerikaanse markt, valt hij duidelijk als Citroën te herkennen. Hij heeft een bekend Citroën-front met over twee lagen verdeelde verlichting waarbij de led-dagrijverlichting net als bij de C4 en C5 X bestaat uit naar elkaar toelopende streepjes. De bodemvrijheid van de kleine SUV-achtige C3 bedraagt een behoorlijke 18 centimeter. Volgens Citroën is het onderstel van de auto speciaal afgestemd op zowel geasfalteerde als onverharde wegen. Maar liefst 40 procent van de wegen in India is namelijk onverhard.

Dat de C3 speciaal voor groeimarkten is bestemd, betekent niet dat er niets te personaliseren valt. Zo wordt de auto optioneel geleverd in een two-tone-kleurstelling dat diverse kleurcombinaties mogelijk maakt. De C3 heeft verder onder meer een 10-inch groot aanraakscherm op z'n vrolijk gevormde interieur. Citroën gaat de C3 in India produceren in Chennai, al rolt -ie straks ook in het Braziliaanse Porto Real van de band. Op de Indiase markt moet de C3 het opnemen tegen de Renault Kiger, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Nissan Magnite, Tata Nexon en Mahindra XUV300.