Nieuwe Cadillac Escalade laat zich al zien

De Cadillac Escalade gaat komend jaar een nieuwe levensfase in en het ziet ernaar uit dat de imposante SUV het over een wat bescheidener boeg gooit.

Er zijn weinig auto's waarmee je je aanwezigheid zo kunt laten gelden als de Cadillac Escalade. De huidige generatie is met geen mogelijkheid te missen in de achteruitkijkspiegel, mede dankzij de enorme grille met dikke chromen spijlen. Dat past uiteraard perfect bij het hoge 'bling-gehalte' van bekende Escalade-rijders, maar tegenwoordig zijn het juist steeds meer de zwarte accenten die in de smaak vallen bij beter bedeelde doelgroepen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan al het zwart dat we treffen op de RS-modellen van Audi. Cadillac lijkt daar met haar nieuwe Escalade op in te spelen.

Op bovenstaande foto (gedeeld door Allcarnews) zien we het front van de nieuwe SUV in volle glorie. Chroom speelt duidelijk een meer 'bescheiden' rol op de neus van de nieuwe Escalade. De gitzwarte grille is enkel nog omlijst met chromen strips en ook de flink geslonken koplampen van de Escalade ogen opmerkelijk duister. Een Rolls-Royce of Range Rover gaat het nooit worden, maar er lijkt qua lijnenspel wel wat inspiratie te zijn opgedaan bij de Britten. De tweede foto maakt dat ook nog wat duidelijker. Komend jaar zien we de mastodont in zijn volle glorie.