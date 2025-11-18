Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nieuwe BMW iX4 gaat met minder ruimte de iX3 voorbij

Eerste iX4 ooit

3
BMW iX4
BMW iX4BMW iX4BMW iX4BMW iX4BMW iX4BMW iX4BMW iX4BMW iX4BMW iX4BMW iX4BMW iX4
Lars Krijgsman

Wat de BMW iX3 kan, kan de BMW iX4 straks ook. Sterker nog: de iX4 komt straks misschien wel nóg verder dan zijn traditioneler gelijnde alternatief. Daarvoor krijg je wel minder ruimte terug.

De BMW iX3 is het eerste en zeker niet laatste model van de Neue Klasse. Zo komt er op korte termijn nog een elektrisch alternatief voor 3-serie. Die gaat i3 heten en deelt niets met de traditionele 3-serie met verbrandingsmotoren. De komende jaren worden huidige EV's van BMW geactualiseerd met Neue Klasse-elementen, waarna ze bij een generatiewissel plaats zullen maken voor modellen die écht op het nieuwe platform staan. We hebben de compleet nieuwe BMW iX1 al eens in beeld gehad. De brandstof-X4 die BMW nog in de showrooms heeft staan, is gebaseerd op de vorige generatie brandstof-X3 en zicht op een nieuwe generatie van het model hebben we nog niet. Wel hebben we het fonkelnieuwe elektrische alternatief van de X4 te pakken: de BMW iX4. Die was er nog niet eerder.

De BMW iX4 verhoudt zich op dezelfde wijze tot de iX3 als een X4 tot een X3 of een X6 tot een X5. Dat betekent: een vanaf de B-stijl sterker aflopende daklijn die optisch naadloos overloopt in de achterruit. Onder het plaatwerk van de ingepakte iX4 op deze foto's gaat het Neue Klasse-platform schuil dat onder de iX3 debuteerde. Dat brengt onder meer door BMW zelf ontwikkelde cilindrische accucellen en de nieuwste generatie van BMW's elektromotoren naar de SUV.

De BMW iX3 kennen we vooralsnog in slechts één variant. Die heet 50 xDrive, is 470 pk sterk en schopt het tot een bereik van 805 kilometer. De iX4 met die aandrijflijn zou zomaar nog iets verder kunnen komen. Snelladen kan met 400 kW. Verder komen er zowel mildere als sterkere aandrijflijnen van de iX3 en iX4, waaronder een heftige M-versie met vier elektromotoren.

3 Bekijk reacties
BMW BMW X4 Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

BMW X4 xDrive30d High Executive M Sport | Camera

BMW X4 xDrive30d High Executive M Sport | Camera

  • 2014
  • 156.000 km
€ 22.900
BMW X4 XDrive28i Centennial High Executive

BMW X4 XDrive28i Centennial High Executive

  • 2016
  • 123.837 km
€ 28.950
BMW X4 xDrive20i M Sport High Executive Aut. [ Panorama Leder Head-up ]

BMW X4 xDrive20i M Sport High Executive Aut. [ Panorama Leder Head-up ]

  • 2019
  • 102.735 km
€ 38.745

Lees ook

Nieuws
BMW 8-serie

Er zijn nog maar drie BMW-modellen zonder ‘Curved Display’

Nieuws
BMW X4 M

'BMW X4 houdt het voor gezien'

Nieuws
BMW X3 M en X4 M

Vernieuwde BMW X3 en X4 direct als X3 M en X4 M

Nieuws
BMW X3 facelift

BMW X3 en X4 vernieuwd

Nieuws
BMW X4 spyshots

Vernieuwde BMW X4 weer gespot

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (3)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.