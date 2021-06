Nieuwe BMW 7-serie klein stapje dichterbij

Dat betekent overigens niet dat het definitieve ontwerp van de nieuwe 7-serie meteen heel goed zichtbaar is. Waar bij eerder gesignaleerde prototypes de voorbumper nog goed bedekt was, is dat bij deze testauto in mindere mate het geval. Onder de nog goed verpakte 'nieren' zit een luchtinlaat die door vijf verticale spijlen opgedeeld is. Aan weerszijden van de bumper zijn onder de koplampen nog kleine instroomopeningen te zien. Daarnaast lijkt er van onder de koplampen een lijn met een knik richting de luchtinlaat onder de voorbumper te lopen. Al deze stijlelementen geven weer iets meer prijs van de puzzel, maar heel erg duidelijk wordt het nog niet.

Wat wél duidelijk is, is dat de nieuwe 7-serie een eigenzinnig aangezicht krijgt dat enigszins doet denken aan de 8-serie van weleer. Aan de achterkant van dit prototype haalde BMW geen camouflage weg ten opzichte van eerdere prototypes, waardoor we daar nog niet heel veel zinnigs over kunnen zeggen. De vorm van de uitlaatsierstukken, die eerder ook al te zien waren, is wel enigszins opvallend te noemen. De sierstukken bestaan uit vier zeshoeken die in het midden met elkaar verbonden zijn. Zoals tegenwoordig wel vaker het geval is, gaat het ook echt alleen maar om de sier: achter de sierstukken zijn namelijk gewoon twee ronde pijpjes zichtbaar.

Elektrische broer

De nieuwe 7-serie staat voor later dit jaar op de planning. BMW hanteert een vergelijkbare strategie als bij de i4 en de 4-serie Gran Coupé, want de elektrische i7 krijgt hetzelfde koetswerk als de reguliere Siebener. Daarmee wijkt men in Beieren dus af van de aanpak in Stuttgart: Mercedes-Benz zet de S-klasse en de EQS namelijk wel duidelijk apart van elkaar.