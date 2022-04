Nieuwe BMW 7-serie en elektrische i7 gelekt

BMW presenteert vandaag de splinternieuwe zevende generatie van de 7-serie. Op diverse vlakken wordt dat een interessant model. Zo breekt de auto wat design betreft volledig met zijn voorganger en met nagenoeg alles dat je - met uitzondering van de gefacelifte X7 - van BMW gewend bent. Daarnaast krijgt de 7-serie voor het eerst een volledig elektrische variant: de i7. Dankzij onder meer de Instagram-pagina Luxurymacedonia kunnen we je de nieuwe 7-serie en de elektrische i7 vanuit alle hoeken laten zien.

Eerlijk is eerlijk: hoewel met name het front van de nieuwe 7-serie en de elektrische versie ervan erg excentriek is, is de vormgeving geen verrassing meer. Op de gefacelifte X7 introduceerde BMW al een soortgelijk design waarbij de verlichting voortaan over twee lagen is verdeeld en de nieuwe Siebener was op eerder gelekt beeld ook al te zien. Opvallend is dat de i7 zich op deze foto's slechts op detailniveau van de reguliere 7-serie afwijkt. We nemen op de elektrische variant onder meer een i-tje waar in de grille, maar de auto schreeuwt met zijn uiterlijk niet van de daken een elektrische aandrijflijn te hebben.

Het binnenste van de nieuwe 7-serie is minstens zo interessant. BMW's antwoord op de nieuwe S-klasse van Mercedes-Benz krijgt een vrij minimalistisch ogend interieur waarin je goed moet zoeken naar fysieke knoppen. We nemen ze waar in de deurpanelen, op het stuurwiel, in de middentunnel en in een subtiel knoppeneiland in de middenconsole. Het gros van de functies lijkt echter ondergebracht in het gebogen display dat zich achter het stuurwiel bevindt. Deze twee schermen lijken sterk op de exemplaren in de elektrische iX. Daarin is het instrumentarium 12,3-inch groot, het infotainmentscherm heeft een diameter van 14,9 inch. We zien zowel het interieur van een variant met M-sportstuur als een uitvoering met een nieuw tweespaaks stuurwiel.

Alle details van de nieuwe BMW 7-serie en de elektrische i7 - waarmee BMW zijn pijlen richt op de Mercedes-Benz EQS - volgen later vandaag.