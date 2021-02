Nieuwe bestelbus voor Amerikaans postbedrijf

Sinds 1987 was de Grumman LLV dé bestelbus waar de United States Postal Service zijn brieven en pakketjes mee bezorgde. Het hoekige werkpaard, dat ook door het nationale postbedrijf van Canada werd gebruikt, bleek een lang leven beschoren. Niet zo gek ook, als je je bedenkt dat de letters 'LLV' in de naam van de bus staan voor Long Life Vehicle. Hoewel het laatste exemplaar van de Grumman LLV in 1994 van de band liep, rijden de opvallend eenvoudig ogende maar ruime bestellers nog altijd rond. United States Postal Service heeft nu toch echt een opvolger van de Grumman LLV in het vat zitten.

Althans, niet United States Postal Service zelf, maar het bedrijf Oshkosh Defense gaat de nu nog 'Next Generation Delivery Vehicle' (NGDV) produceren. Oshkosh Defense, dat de auto ook zelf ontwikkeld heeft, krijgt een contract voor tien jaar en zal 50.000 tot 165.000 exemplaren van de nieuwe besteller gaan produceren. USPS maakt zo'n €397 miljoen over naar Oshkosh Defense.

De nieuwe door Oshkosh Defense te bouwen en ietwat sikkeneurig de wereld in turende 'postbus' van USPS krijgt volgens zijn scheppers "[...] efficiënte verbrandingsmotoren of elektrische aandrijflijnen". Goed nieuws: de auto kan eenvoudig worden gemoderniseerd, volgens USPS zijn in een later stadium aandrijflijnen namelijk te wisselen. Meer moderniteit komt in de vorm van airco, een 360-graden camera, tractiecontrole, airbags, een noodremsysteem en zaken als front en rear collision avoidance. De nieuwe bedrijfswagens moeten een stuk ruimer zijn dan de Grumman's die ze vervangen.

De nog altijd in dienst zijnde Grumman's LLV zijn 4,46 meter lang en hebben een wielbasis van 2,55 meter. De in de Amerikaanse staat Pennsylvania geproduceerde bussen hebben een viercilinder van General Motors onder de kap, een machine die is gekoppeld aan een drietraps automaat. Opvallend: ondanks dat men in de Verenigde Staten rechts rijdt, zit het stuur in de Grumman LLV aan de rechterkant. Dit vergemakkelijkt de in- en uitstap tijdens het bezorgen. Ook de nieuwe bestelbus van USPS krijgt zo'n configuratie. Wel zo veilig. Hier lees je overigens alles over de Grumman LLV.

De komst van de nieuwe bezorgbus maakt deel uit van het compleet vernieuwen van de vloot van USPS. De Amerikaanse postdienst heeft naar eigen zeggen in totaal 230.000 voertuigen op de weg, verspreid over diverse klassen. Zo'n 190.000 ervan bezorgen post. De eerste exemplaren van de aangekondigde Next Generation Delivery Vehicle verschijnen omstreeks 2023 op het Amerikaanse wegennet.