De Vluchtstrook: de Grumman 'Long Life Vehicle' (LLV)

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Het gigantische Amazon maakt er geen geheim van dat het samen met Rivian een eigen, unieke bezorgbus aan het ontwikkelen is . Dat is bijzonder, maar zeker niet uniek: de United States Postal Service (USPS) heeft al tientallen jaren z’n eigen voertuig.

Wie weleens in de VS is geweest, heeft het hoofdonderwerp van vandaag ongetwijfeld zien rijden. De grappig ogende, wit met rood-wit-blauwe bestelbussen van USPS zijn in elke stad te vinden. Wat ze zo bijzonder maakt, is dat ze altijd in de genoemde kleurstelling zijn uitgevoerd. Op één uitzondering na – het Canadese postbedrijf – zijn alle exemplaren namelijk in handen van de United States Postal Service, ofwel de nationale posterij van de Verenigde Staten. De bus in kwestie is ook speciaal voor hen ontwikkeld, om te komen tot een voertuig dat als geen ander geschikt is voor de specifieke taak die Amerikaanse postbezorgers – en dus deze auto – wacht.

De besteller in kwestie is de Grumman LLV, waarbij het LLV staat voor ‘Long Life Vehicle’. Daarmee is meteen duidelijk wat de belangrijkste eis van USPS was: de auto moest lang meegaan. Er waren echter meer vereisten. Zo moest de auto voordelig zijn in gebruik en vooral onderhoud en in een breed scala aan (weers-)omstandigheden inzetbaar zijn.

Eén blik op de auto is genoeg om te weten dat de LLV ook moest uitblinken in gebruiksgemak. De bus is compact, uiterst vierkant en leunt laag op zijn wielen, die dankzij een beperkte spoorbreedte met name aan de voorzijde diep in de wielkasten verzonken zijn. Dat helpt ‘m aan een zeer kleine draaicirkel, die zeer goed van pas komt op de vaak doodlopende wegen in de Amerikaanse ‘suburbs’.

Ook de deuren zijn bijzonder. Aan de achterzijde is een grote roldeur aangebracht, ietwat verzonken ten opzichte van de rest van de koets. De bestuurder stapt in door een schuifdeur, die ook in krappe vakken geopend kan worden en zelfs onder het rijden gewoon open kan blijven staan.

Dat komt dan weer van pas bij de grote ‘party trick’ van de LLV. Deze deur zit namelijk net als het stuur niet aan de linkerkant, maar juist rechtsvoor. Daardoor kan de bestuurder post bezorgen zonder uit te stappen. Zeker op het platteland, waar de huizen verder uit elkaar staan en een brievenbus aan de straat hebben, gaat het bezorgen van de post zo vele malen sneller en gemakkelijker dan met een traditionele bus.

Nu was ook de LLV niet de eerste met deze configuratie. Vóór deze bus in 1987 werd geïntroduceerd, reed USPS met speciale, omgebouwde Jeeps die eveneens rechtsgestuurd waren en waren uitgerust met een schuifdeur. Die auto’s waren echter nog als Jeep herkenbaar, terwijl de Grumman in alles helemaal uniek lijkt.

Chevrolet

Toch zijn er onderhuids nog de nodige bekende onderdelen te vinden. Grumman, dat zich verder opvallend genoeg vooral bezighoudt met de luchtvaart, bouwde zijn aanbesteding-winnende creatie op basis van de Chevrolet S-10 Blazer, een compacte SUV die in 1982 voor het eerst op de markt verscheen. Wel gaat het om een aangepaste variant, die onder meer de wat vreemde, smalle vooras en veel bredere achteras oplevert. Er zijn twee motoren geleverd in de LLV, maar in beide gevallen ging het om relatief ongecompliceerde, grote en betrouwbare benzine-viercilinders van General Motors.

Echt zuinig zijn die motoren trouwens niet. Naar verluidt scoort de gemiddelde LLV-bestuurder tijdens een gemiddeld rondje post bezorgen een verbruik van dik 1 op 4. Nu is het vele stoppen en optrekken natuurlijk bij iedere auto rampzalig voor het verbruik, maar toch denkt USPS dat het inmiddels wel wat efficiënter moet kunnen. Niet zo gek, want de bussen zijn minimaal 26 jaar oud. Grumman bouwde ze van 1987 tot 1994, maar zelfs in 2020 zijn er naar verluidt nog dik 140.000 in omloop. Daarmee heeft dit model nog steeds een enorm aandeel in de gigantische vloot van USPS, die uit zo’n 200.000 voertuigen bestaat. In al die jaren zijn er ook behoorlijk wat kilometers gemaakt. USPS maakt zelf melding van een exemplaar in Kansas City met 402.000 mijl (zo'n 645.000 km) op de klok, maar er zijn vast meer LLV's die zo door kunnen naar Klokje Rond. Zeker bij de zeer lage gemiddelde snelheid van een bezorgbus, zijn dat zeer indrukwekkende cijfers.

De Long Life Vehicle doet zijn naam dus zeker eer aan. Toch komt er ook aan een lang leven ooit een einde. Het aanbestedingstraject voor een nieuwe besteller loopt al enkele jaren, maar liep door de financiële situatie van USPS en – uiteraard- covid-19 een heleboel vertraging op. Een definitieve keuze voor een opnieuw speciaal voor USPS ontwikkelde opvolger is nog niet gemaakt, dus het ziet ernaar uit dat de LLV nog wel even een vast onderdeel van het Amerikaanse straatbeeld blijft.

Foto's 2, 3, 4: Trinity Nguyen