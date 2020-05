Nieuwe benzinemotoren voor Jeep Compass

Jeep levert de Compass momenteel met 140 pk en 170 pk sterke versies van zijn 1.4 MultiAir-benzinemotor, maar die in de basis oude motoren worden nu vervangen door volledig nieuwe 1.3's. Het gaat om geblazen 1,3 liter grote benzinemotoren die toebehoren aan FCA's Firefly-motorenfamilie. De nieuwe krachtbron is leverbaar in twee vermogensvarianten. Welke versie je krijgt, hangt af van de transmissie die je kiest.

Opteer je voor een Jeep Compass met handgeschakelde zesbak? Dan krijg je een 130 pk krachtige versie van de 1.3 in de neus van je SUV. Wie de Compass met automatische transmissie bestelt, krijgt een 150 pk sterke variant van de 1.3 onder de kap. De vanafprijs van de Compass ligt op €31.900. Voor dat bedrag krijg je de sleutels in handen van een handgeschakelde Compass met 130 pk sterke 1.3 onder de kap, uitgevoerd als Sport. Een stapje hoger op de statusladder staat de Longitude-uitvoering die in combinatie met deze aandrijflijn vanaf €33.400 van eigenaar wisselt. De €36.400 kostende Limited is de topuitvoering van de Compass met 130 pk sterke 1.3.

Wie de Compass met de 150 pk sterke variant van de 1.3 bestelt, is minimaal €36.000 kwijt. Dat bedrag is voor de Longitude-smaak. Deze altijd met een automaat met dubbele koppeling uitgeruste aandrijflijn is ook te krijgen in combinatie met uitrustingsniveaus Limited en S. De Limited vergt een investering van €39.000 terwijl topversie S voor €42.000 van eigenaar wisselt.

De Compass sprint met zijn 130 pk sterke 1.3 in 10,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid van deze motorisering ligt op 192 km/h. De 150 pk sterke variant heeft slechts 9,2 seconden nodig om de snelheidsmeter op 100 km/h te krijgen. De topsnelheid van de krachtigste Compass ligt op 199 km/h.

Jeep heeft verder een plug-in hybride variant van de Compass in het vat zitten. Deze 4xe-gedoopte variant heeft een 240 pk sterke aandrijflijn en moet zo'n 50 kilometer elektrisch kunnen rijden. Z'n vanafprijs: €47.990 voor de First Edition. De stekker-Compass komt deze zomer beschikbaar.