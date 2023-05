Nieuwe Aston Martin DB12 ook als open Volante

De net onthulde Aston Martin DB12, in feite een stevig gefacelifte DB11, komt er natuurlijk ook weer als open Volante met een stoffen dak. Die auto rolt nu al in gecamoufleerde vorm voorbij.

Het is wel eens spannender om 'door de camouflage heen' te turen om te ontwaren hoe een nog niet onthulde auto er ongeveer uit komt te zien. Dit keer voor de lens van de spionagefotograaf: de Aston Martin DB12 Volante, de cabrioversie van de nét onthulde Aston Martin DB12. Die auto is in grote lijnen hetzelfde als voorganger DB11, maar kreeg een ander front, andere side-skirts en een nieuw interieur en verliest zijn V12-optie. Maar of de overgang van DB12 naar DB12 Volante ook verschillen toont met de overgang van DB11 naar DB11 Volante? Het lijkt er niet op. Toch: het feit dát er weer een open variant komt, is al een kijkje waard.

Van opzij is de hoogte van de bilpartij van de nu gespotte open Aston Martin DB12 vergelijkbaar met die van de DB11, en we vermoeden dan ook dat de dakconstructie en de mechanica voor het openen en sluiten krek eender zijn - net als de rest van de basisarchitectuur van de auto. Het moge duidelijk zijn dat de DB12 Volante net als de DB11 een stoffen dak krijgt, wat in het geval van de DB11 binnen 14 seconden in te klappen is bij een snelheid van tot 50 km/h.

Of de cabrioconversie van de DB12 daadwerkelijk 1-op-1 hetzelfde is als die van de DB11, moet nog maar blijken. Dat leren we tijdens de onthulling van de Aston Martin DB12 Volante. In het geval van de DB11 Volante vond die ongeveer een jaar na de onthulling van de dichte versie plaats, dus als ook dat hetzelfde is, weet je hoelang je nog moet wachten.