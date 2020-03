Nieuw logo voor BMW

Het lijkt erop dat voor diverse grote merken hét moment is aangebroken om een nieuw logo te introduceren. BMW is het volgende merk dat een nieuw merkembleem op haar producten gaat plakken.

Er is een grote revolutie gaande in de autowereld, nu onder meer de omslag naar elektrisch rijden echt tractie krijgt. Volkswagen vond het nodig om de nieuwe fase kracht bij te zetten met een nieuw logo en ook Kia volgt nog dit jaar. BMW sluit nu in dat rijtje aan. Uit directe communicatie tussen BMW Blog en Jens Thiemer, hoofd Brand Management bij BMW, blijkt dat het ontwerp op de schop gaat voor het complete aanbod van het merk. Inmiddels is het logo op de officiële mediakanalen van BMW al aangepast in het onderstaande nieuwe logo.

Het logo blijft uiteraard duidelijk herkenbaar als BMW-logo, maar de veranderingen springen in het oog. De blauwe en witte vlakken worden versimpeld. De zwarte rand eromheen verdwijnt. Daar is voortaan de kleur van de auto doorheen te zien. Een dikkere witte of chromen buitenrand geeft de grenzen van het logo aan. Ook het lettertype verandert licht en de letters staan voortaan los in het embleem. De verandering is volgens Thiemer vooral nodig om het merk fris en aantrekkelijk te houden in een veranderende wereld.

De oplettende lezer heeft dit logo al eerder gezien. Op de eerder vandaag onthulde Concept i4 zagen we het ook al. Dat is het eerste praktijkvoorbeeld van het nieuwe embleem op een auto van het merk. Op onderstaande foto is dit duidelijk te zien. Het is nog wel de vraag of het er op alle BMW's precies zo uit zal komen te zien, maar deze variant lijkt er in ieder geval al helemaal klaar voor.